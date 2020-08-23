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Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 00:02
Пропонуємо до обговорення:
Патрульна поліція Полтавської області нагадала водіям про штраф за телефонні розмови за кермом.
Дивися повний текст Розмова по телефону за кермом автомобіля: який штраф чекає водіїв
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Додано: Нед 30 сер, 2020 00:02
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