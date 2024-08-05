RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Львівського митника, який
погорів на хабарі в 16 тисяч...

Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:15

Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
На Львівщині суд поновив на посаді інспектора оперативного відділу № 2 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил обласної митниці Сергія Бутова. Його затримували співробітники Державного бюро розслідувань восени минулого року.

Дивися повний текст
Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч доларів, поновили на роботі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100146
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:15

У скотів завжди є ДАХ.
adzeba1960
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
R2 » Вів 03 вер, 2024 08:25
4 586
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2024 13:20
Евгений Н.
Індекс Біг Мака: який курс долара насправді має бути в...
R2 » Пон 05 сер, 2024 10:16
1 561
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2024 10:16
michael_kiseloff
У Міноборони пояснили, як будуть нараховуватися 70 тисяч...
R2 » Сер 08 тра, 2024 19:24
1 825
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2024 21:52
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.