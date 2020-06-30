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Хорватія потрапила до "червоної"
зони: що зміниться для...

Хорватія потрапила до "червоної" зони: що зміниться для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:35

Хорватія потрапила до "червоної" зони: що зміниться для...

Пропонуємо до обговорення:
Оновлений список країн "червоної" і "зеленої" зон було оприлюднено Міністерством охорони здоров'я України.

Дивися повний текст Хорватія потрапила до \"червоної\" зони: що зміниться для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:35

Система распределения стран на красную и зелёную зону в Украине на 100% соответствует передаче 95 квартала ГудНьюс! Не в Украине подпрыгнула планка заболеваемости, а "сразу несколько стран перешло в зелёную зону"))) Д.Б.
astatempo
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