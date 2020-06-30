Оновлений список країн "червоної" і "зеленої" зон було оприлюднено Міністерством охорони здоров'я України.
Дивися повний текст Хорватія потрапила до \"червоної\" зони: що зміниться для українців.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:35
Хорватія потрапила до "червоної" зони: що зміниться для...
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Дивися повний текст Хорватія потрапила до \"червоної\" зони: що зміниться для українців.
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:35
Система распределения стран на красную и зелёную зону в Украине на 100% соответствует передаче 95 квартала ГудНьюс! Не в Украине подпрыгнула планка заболеваемости, а "сразу несколько стран перешло в зелёную зону"))) Д.Б.
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