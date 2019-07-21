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Додано: Сер 02 вер, 2020 00:01
Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?
Хотелось-бы обсудить +/- покупки жилья в новостройке в Пуще-Водице.
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:08
intertv55555
По-моему интересное направление. Такой себе эковариант (от слова экологичный) жилья в Киеве. Лес, парк, пляж, родниковая вода - все в пешей доступности, чистый воздух. На голубое озеро в Горенке 5км на велике за 15-20 минут.До метро Нивки 15 минут. Лавина молл в 6 км. Ходит трамвай, по генплану запуск троллейбусной линии. Инфраструктура в наличии как для пипла так и для требовательных. Строят домами в 4-5 этажей. КГС достраивает ЖК, Pusha House начали строить, еще пару ЖК на подходе. Есть риски, местные активисты сопротивляются застройке района. Цены от ПА700, думаю, когда народ прохавает тему, за 2-3 года вырастут вдвое. Нет мыслей ни у кого?
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:19
Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт
в пуще все застройки незаконные,есть судебные решения о запрете.
другое дело что они не выполняются как все в украине
у кгс это не жилой дом а типа санаторий и без парковки вообще.нежилой фонд.
много рисков для инвестирования.
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:04
Почему незаконные? У вас есть ссылки на решения судов, аппелции, решения ВС? У этого ЖК Киевгорстроя запрета на строительство нет, ВС отменил решение нижестоящего суда, все юридически чисто. Реальные риски я пока вижу в сопротивлении местных активистов.
КГС строит апартмент-комплекс, а не санаторий. Апартаменты - это действительно нежилой фонд, там нельза прописаться, комуналка выше, но в остальном это обычные квартиры. Парковка предусмотрена и есть на генплане ЖК. Тот-же Интергалбуд строит апартаменты (нежилой фонд)City Hub в Соломенском районе, 1к стартует от $74к - разбирают.
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:10
Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт
Вчера оболонский суд наложил арест на участок со стройкой по ул максименко 88, а сегодня активисты под мерией требуют убраться из пущи кгс
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:28
pavel12095
Согласен, как я и говорил, есть риски со стороны активистов. По жк кгс, что активисты себе думают? Там 160 семей уже купили себе квартиры, если стройка остановится, то будет в разы больший митинг под киеврадой. Спасем Пущу-Водицу! Бедные жители, только всюду застроено частными домами от $500 тыс и доходит до нескольких миллионов, такой-себе Козин в Киеве. Не смешите, у них свой шкурный интерес, живут на курорте и Киев в 10 минутах. А почему такие прелести только для них? Давайте будем честными до конца, если это курорт, то начните с себя - снос всех частных домов, снос 9-ти этажных домов в районе 1й линии, строительство на их месте пансионатов и гостинниц для оздоровления жителей Украины. У жителей остальных районов Киева кто-то спрашивал хотели-ли киевляне застройки, наплыва людей и машин? Киев был уютный зеленый город на 2.3 миллиона человек, город в парке, с чистым воздухом и экологией. Сейчас здесь 5-6, загазованность от авто, многие едут на своих тарантайках из пригорода - там дышат чистым воздухом, а в Киев едут травить своим выхлопом. Дело не в кгс уже, за этим зданием стоят судьбы 160 семей, многие покупали жилье потому, что дети болеют от загазованного воздуха. Что активисты скажут на это?
Додано: Суб 05 вер, 2020 16:16
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:33
intertv55555
в пуще кгс строит не квартиры а нежилые помещения.
при этом не целевое использование земли.
очень рискованно туда вкладываться
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:06
Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт
Посмотрите внимательно сюжет.
Жильцов не будут прописывать, т.к. это апартаменты!!!!
А это значит, что инфраструктуру никто развивать не собирается.
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:47
Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт
в Пуще ни одного супермаркета, готовьтесь за продуктам ездить в Ашан, проблема с общ. транспортом (трамвай на подол едет больше часа, один автобус на академ и одна маршрутка на нивки), убитые дороги. На всю пущу ОДНА аптека!!! стихийное бедствие а не среда обитания.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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