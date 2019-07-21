RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Пуща-Водица - перспективный
эковариант для покупки квартиры?

Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:01

Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки квартиры?

Хотелось-бы обсудить +/- покупки жилья в новостройке в Пуще-Водице.
intertv55555
 
Повідомлень: 20
З нами з: 01.09.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:08

intertv55555

По-моему интересное направление. Такой себе эковариант (от слова экологичный) жилья в Киеве. Лес, парк, пляж, родниковая вода - все в пешей доступности, чистый воздух. На голубое озеро в Горенке 5км на велике за 15-20 минут.До метро Нивки 15 минут. Лавина молл в 6 км. Ходит трамвай, по генплану запуск троллейбусной линии. Инфраструктура в наличии как для пипла так и для требовательных. Строят домами в 4-5 этажей. КГС достраивает ЖК, Pusha House начали строить, еще пару ЖК на подходе. Есть риски, местные активисты сопротивляются застройке района. Цены от ПА700, думаю, когда народ прохавает тему, за 2-3 года вырастут вдвое. Нет мыслей ни у кого?
intertv55555
 
Повідомлень: 20
З нами з: 01.09.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:19

Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт

в пуще все застройки незаконные,есть судебные решения о запрете.
другое дело что они не выполняются как все в украине
у кгс это не жилой дом а типа санаторий и без парковки вообще.нежилой фонд.
много рисков для инвестирования.
pavel12095
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:04

  pavel12095 написав:в пуще все застройки незаконные,есть судебные решения о запрете.
другое дело что они не выполняются как все в украине
у кгс это не жилой дом а типа санаторий и без парковки вообще.нежилой фонд.
много рисков для инвестирования.


Почему незаконные? У вас есть ссылки на решения судов, аппелции, решения ВС? У этого ЖК Киевгорстроя запрета на строительство нет, ВС отменил решение нижестоящего суда, все юридически чисто. Реальные риски я пока вижу в сопротивлении местных активистов.
КГС строит апартмент-комплекс, а не санаторий. Апартаменты - это действительно нежилой фонд, там нельза прописаться, комуналка выше, но в остальном это обычные квартиры. Парковка предусмотрена и есть на генплане ЖК. Тот-же Интергалбуд строит апартаменты (нежилой фонд)City Hub в Соломенском районе, 1к стартует от $74к - разбирают.
intertv55555
 
Повідомлень: 20
З нами з: 01.09.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:10

Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт

Вчера оболонский суд наложил арест на участок со стройкой по ул максименко 88, а сегодня активисты под мерией требуют убраться из пущи кгс
https://www.facebook.com/ivolga.picture ... 9641558585
pavel12095
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:28

pavel12095

Согласен, как я и говорил, есть риски со стороны активистов. По жк кгс, что активисты себе думают? Там 160 семей уже купили себе квартиры, если стройка остановится, то будет в разы больший митинг под киеврадой. Спасем Пущу-Водицу! Бедные жители, только всюду застроено частными домами от $500 тыс и доходит до нескольких миллионов, такой-себе Козин в Киеве. Не смешите, у них свой шкурный интерес, живут на курорте и Киев в 10 минутах. А почему такие прелести только для них? Давайте будем честными до конца, если это курорт, то начните с себя - снос всех частных домов, снос 9-ти этажных домов в районе 1й линии, строительство на их месте пансионатов и гостинниц для оздоровления жителей Украины. У жителей остальных районов Киева кто-то спрашивал хотели-ли киевляне застройки, наплыва людей и машин? Киев был уютный зеленый город на 2.3 миллиона человек, город в парке, с чистым воздухом и экологией. Сейчас здесь 5-6, загазованность от авто, многие едут на своих тарантайках из пригорода - там дышат чистым воздухом, а в Киев едут травить своим выхлопом. Дело не в кгс уже, за этим зданием стоят судьбы 160 семей, многие покупали жилье потому, что дети болеют от загазованного воздуха. Что активисты скажут на это?
intertv55555
 
Повідомлень: 20
З нами з: 01.09.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:16

  intertv55555 написав:Что активисты скажут на это?

Скажут "дайте денег"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7124 раз.
Подякували: 3314 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:33

intertv55555

в пуще кгс строит не квартиры а нежилые помещения.
при этом не целевое использование земли.
очень рискованно туда вкладываться
pavel12095
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:06

Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт

https://www.youtube.com/watch?v=VQlq78WH4tA
Посмотрите внимательно сюжет.
Жильцов не будут прописывать, т.к. это апартаменты!!!!
А это значит, что инфраструктуру никто развивать не собирается.
pavel12095
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:47

Re: Пуща-Водица - перспективный эковариант для покупки кварт

в Пуще ни одного супермаркета, готовьтесь за продуктам ездить в Ашан, проблема с общ. транспортом (трамвай на подол едет больше часа, один автобус на академ и одна маршрутка на нивки), убитые дороги. На всю пущу ОДНА аптека!!! стихийное бедствие а не среда обитания.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4427
З нами з: 06.04.16
Подякував: 927 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 18970
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Риски покупки гаража
cuprum » Суб 04 січ, 2020 16:51
5 3177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 19:44
trululusik
Вопросы по судьбе коммунальной квартиры, кто этим заведует и
Tailenof » Нед 21 лип, 2019 23:37
0 739
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 23:37
Tailenof

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.