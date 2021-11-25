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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:52

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Главное для клиентов – маленький процентный платеж ежемесячно
fingoalstoday
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:47

  fingoalstoday написав:Главное для клиентов – маленький процентный платеж ежемесячно

Для каких клиентов? Для бомжей? Да 99% форумчан абсолютно всё равно, какой там процент! Хоть 100%, хоть 1000%, да хоть миллион :lol:

P.S. Вы хоть думайте, что пишите и где...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:33

  Vorlon написав:
  fingoalstoday написав:Главное для клиентов – маленький процентный платеж ежемесячно

Для каких клиентов? Для бомжей? Да 99% форумчан абсолютно всё равно, какой там процент! Хоть 100%, хоть 1000%, да хоть миллион :lol:

P.S. Вы хоть думайте, что пишите и где...

хлоп переплутав свинський форум з форумом баранів
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:32

А-банк задним числом подкрутил процент кешбэка для тех, кто еще не выбрал категории.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:42

  ramzes4 написав:А-банк задним числом подкрутил процент кешбэка для тех, кто еще не выбрал категории.

Что-то сейчас не открывается приложение. "Регламентные работы". Прикрутили "в минус"? Ночью заходил - категории были *овняные - даже не выбирал. Сделали ещё хуже? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:12

  Вкладчик1234 написав:
  ramzes4 написав:А-банк задним числом подкрутил процент кешбэка для тех, кто еще не выбрал категории.

Что-то сейчас не открывается приложение. "Регламентные работы". Прикрутили "в минус"? Ночью заходил - категории были *овняные - даже не выбирал. Сделали ещё хуже? :)

Да
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:47

  kocherga написав:Спасибо за таблицу. Только почему вы упорно не указываете тудубанк, в котором 1% на всё без лимита свои/кредитные и без лимита на сумму накопления и вывод?)


туду как кредиторы - внезапно неплохие,
ну там с заморочками по РД, но жить можно

а вот 1% "на все", увы, у них как у всех кроме 1-2х "действительно на все": без коммунали, мобил и т.п.
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:51

комуналка 5% - це ПУМБ карта Все Можу (кредитка?)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:34

  cohan написав:туду как кредиторы - внезапно неплохие,
ну там с заморочками по РД, но жить можно

Что такое "РД"?)


  greenozon написав:комуналка 5% - це ПУМБ карта Все Можу (кредитка?)

Так, але ПУМБ нещодавно запровадив диференційований підхід до встановлення категорій кешбеку для різних клієнтів, плюс 5% за комуналку там саме через їх додаток (не через онлайн-банкінг)
kocherga
 
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