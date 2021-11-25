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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 22 лис, 2021 11:52
Главное для клиентов – маленький процентный платеж ежемесячно
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fingoalstoday
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Додано: Пон 22 лис, 2021 12:47
fingoalstoday написав:
Главное для клиентов – маленький процентный платеж ежемесячно
Для каких клиентов? Для бомжей? Да 99% форумчан абсолютно всё равно, какой там процент! Хоть 100%, хоть 1000%, да хоть миллион
P.S. Вы хоть думайте, что пишите и где...
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Vorlon
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:33
Vorlon написав: fingoalstoday написав:
Главное для клиентов – маленький процентный платеж ежемесячно
Для каких клиентов? Для бомжей? Да 99% форумчан абсолютно всё равно, какой там процент! Хоть 100%, хоть 1000%, да хоть миллион
P.S. Вы хоть думайте, что пишите и где...
хлоп переплутав свинський форум з форумом баранів
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Son of Sun
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:32
А-банк задним числом подкрутил процент кешбэка для тех, кто еще не выбрал категории.
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ramzes4
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:42
ramzes4 написав:
А-банк задним числом подкрутил процент кешбэка для тех, кто еще не выбрал категории.
Что-то сейчас не открывается приложение. "Регламентные работы". Прикрутили "в минус"? Ночью заходил - категории были *овняные - даже не выбирал. Сделали ещё хуже?
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 01 гру, 2021 18:12
Вкладчик1234 написав: ramzes4 написав:
А-банк задним числом подкрутил процент кешбэка для тех, кто еще не выбрал категории.
Что-то сейчас не открывается приложение. "Регламентные работы". Прикрутили "в минус"? Ночью заходил - категории были *овняные - даже не выбирал. Сделали ещё хуже?
Да
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Яша
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Додано: Сер 01 гру, 2021 18:47
kocherga написав:
Спасибо за таблицу. Только почему вы упорно не указываете тудубанк, в котором 1% на всё без лимита свои/кредитные и без лимита на сумму накопления и вывод?)
туду как кредиторы - внезапно неплохие,
ну там с заморочками по РД, но жить можно
а вот 1% "на все", увы, у них как у всех кроме 1-2х "действительно на все": без коммунали, мобил и т.п.
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cohan
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Додано: Сер 01 гру, 2021 18:51
комуналка 5% - це ПУМБ карта Все Можу (кредитка?)
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greenozon
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:34
cohan написав:
туду как кредиторы - внезапно неплохие,
ну там с заморочками по РД, но жить можно
Что такое "РД"?)
greenozon написав:
комуналка 5% - це ПУМБ карта Все Можу (кредитка?)
Так, але ПУМБ нещодавно запровадив диференційований підхід до встановлення категорій кешбеку для різних клієнтів, плюс 5% за комуналку там саме через їх додаток (не через онлайн-банкінг)
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kocherga
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