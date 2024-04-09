500 це ліміт тільки для обраних категоріях.
Є ще акційні кешбеки, для кожного свій ліміт.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 04 чер, 2024 19:14
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Додано: Сер 12 чер, 2024 15:16
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Підкажіть, по якій категорії проходить оплата в Розетці?
1. Якщо оплачувати на сайті онлайн
2. Якщо оплачувати при отриманні у точці видачі
Чи не "маркетплейси"?
Додано: Сер 12 чер, 2024 16:19
💴 Національний кешбек! Що це таке і яким чином він може порушити банківську таємницю громадян?
ℹ️ Кабінет Міністрів України хоче запровадити «національний кешбек». Таку ідею озвучив ще у лютому, цього року, Президент України. Мета доволі проста – купуй українське та отримай за це кешбек💸
❓Як працюватиме така програма?
Людина реєструється в програмі, купує українські товари у магазинах-учасниках. Далі магазин передає в “Дію” інформацію про фіскальні чеки, у яких містяться дані про штрих-коди товарів. Якщо “Дія” знайде в чеках товари з “білого списку”, то братиме інформацію про відповідну транзакцію в банку.
❗️Тут і починається найцікавіше. А все тому, що людина буде змушена надати державі доступ до всіх фінансових транзакцій, включаючи, як покупки, так і перекази з картки без обмеження банківської таємниці!
👌🏻 Участь в «національному кешбеці» добровільна. Однак, ця програма ще перебуває на розгляді, а тому цілком ймовірно, що до неї внесуть багато змін.
Чи скористались б ви такою програмою від держави?
Додано: Сер 12 чер, 2024 18:02
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Додано: Сер 19 чер, 2024 01:59
Під покупки "заліза" на Розетці (під віключення світла та газифікацію замість електрифікації) - оформив картку МастерКард універсальну Привата замість Візи. По ряду позицій самої Розетки - надається 5% дисконт при оплаті нею при оформленні замовлення. Ось такий у мене кешбек.
Додано: Сер 19 чер, 2024 13:13
Літній розпродаж в AliExpress у самому розпалі.
Не проґав можливість придбати бажані товари зі знижками до 70%. Як то кажуть, гарячий кешбек до 15% тобі в поміч. Сьогодні останній день, коли він доступний. Поспішай!
Важливо: підвищення діє на 3 товари протягом 10 годин після активації.
Додано: Пон 01 лип, 2024 19:19
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
За доставку НП Альянс 1% не дав, хоча пише, що на все.
"Вигода" від абанку чи сенсу дасть? Там теж пишуть "на все".
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