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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:14

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

greenozon написав:
  zenukua1992 написав:як я в Сенс банку за місяць нашкріб 800 грн кешбеку.

як вам це вдалось якщо в Сенсі ліміт 500 грн на міс??


500 це ліміт тільки для обраних категоріях.
Є ще акційні кешбеки, для кожного свій ліміт.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 15:16

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Підкажіть, по якій категорії проходить оплата в Розетці?
1. Якщо оплачувати на сайті онлайн
2. Якщо оплачувати при отриманні у точці видачі
Чи не "маркетплейси"?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 16:19

💴 Національний кешбек! Що це таке і яким чином він може порушити банківську таємницю громадян?

ℹ️ Кабінет Міністрів України хоче запровадити «національний кешбек». Таку ідею озвучив ще у лютому, цього року, Президент України. Мета доволі проста – купуй українське та отримай за це кешбек💸

❓Як працюватиме така програма?
Людина реєструється в програмі, купує українські товари у магазинах-учасниках. Далі магазин передає в “Дію” інформацію про фіскальні чеки, у яких містяться дані про штрих-коди товарів. Якщо “Дія” знайде в чеках товари з “білого списку”, то братиме інформацію про відповідну транзакцію в банку.

❗️Тут і починається найцікавіше. А все тому, що людина буде змушена надати державі доступ до всіх фінансових транзакцій, включаючи, як покупки, так і перекази з картки без обмеження банківської таємниці!

👌🏻 Участь в «національному кешбеці» добровільна. Однак, ця програма ще перебуває на розгляді, а тому цілком ймовірно, що до неї внесуть багато змін.
Чи скористались б ви такою програмою від держави?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 18:02

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Hennady написав:2. Якщо оплачувати при отриманні у точці видачі

Зазвичай - продукти
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 01:59

  amatorodessa написав:
Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі


Під покупки "заліза" на Розетці (під віключення світла та газифікацію замість електрифікації) - оформив картку МастерКард універсальну Привата замість Візи. По ряду позицій самої Розетки - надається 5% дисконт при оплаті нею при оформленні замовлення. Ось такий у мене кешбек.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:13

Літній розпродаж в AliExpress у самому розпалі.
Не проґав можливість придбати бажані товари зі знижками до 70%. Як то кажуть, гарячий кешбек до 15% тобі в поміч. Сьогодні останній день, коли він доступний. Поспішай!

Важливо: підвищення діє на 3 товари протягом 10 годин після активації.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 19:19

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

За доставку НП Альянс 1% не дав, хоча пише, що на все.
"Вигода" від абанку чи сенсу дасть? Там теж пишуть "на все".
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:17

виправте помилку - із липня оцього більше нема

На все
Найкраща Найкраща
Акордбанк
0.5%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:47

  alibob написав:За доставку НП Альянс 1% не дав, хоча пише, що на все.
"Вигода" від абанку чи сенсу дасть? Там теж пишуть "на все".

На все та не зовсім. Вигода від сенсу за поповнення мобілки нічого недала, акорд колись за таке давав 0,5%. За НП деколи бували якісь акції, але не часто.
Ой+
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