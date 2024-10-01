RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 69707172>
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:56



Де Банк Власний Рахунок?
там є кешбек, там є пропозиції від партнерів, там є Кредитний Ліміт
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 215
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 16:02

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  quadro_tony_da написав:там є кешбек

Там бонуси
chipmunk
 
Повідомлень: 9041
З нами з: 15.04.09
Подякував: 565 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 16:16

chipmunk це синонім
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 215
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:37

Шановні форумчани, приєднуйтеся до обговорення теми:

Національний кешбек
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:06

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

ПУМБ "Все можу": категорії КБ надаються індивідуально, а не так як вказано в категоріях.
Наприклад, у мене нема КБ на продукти, нема на АЗС, як вказано у статті (взагалі, нічого цікавого... тільки комунальні платежі).
Hennady
 
Повідомлень: 494
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:14

  Hennady написав:ПУМБ "Все можу": категорії КБ надаються індивідуально, а не так як вказано в категоріях.
Наприклад, у мене нема КБ на продукти, нема на АЗС, як вказано у статті (взагалі, нічого цікавого... тільки комунальні платежі).


багато є банків що дають індивідуально..
Сенс теж
і інші
greenozon
 
Повідомлень: 16602
З нами з: 01.06.14
Подякував: 467 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:39

Забули ще Райффайзен банк.
ded67
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:09

і новачка - Кредит Дніпро
теж почав із КБ бавитись
greenozon
 
Повідомлень: 16602
З нами з: 01.06.14
Подякував: 467 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:33

Комбінація карток для максимального кешбеку в жовтні
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:02

  ded67 написав:Забули ще Райффайзен банк.


Минулого місяця кредитна картка "Два кешбеки" від Райфу фігурувала у розділі "Всі категорії", у жовтні по ній наведений перелік категорій. І згадка за дебетові картки Райфу також у тексті.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 295
З нами з: 12.05.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69707172>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Старая кредитка: как правильно утилизировать
D2 » П'ят 05 кві, 2024 17:33
2 2843
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 15:09
Ромасик
Finance.ua: Банківські картки для пенсіонерів
D2 » Вів 01 жов, 2024 14:50
3 134
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 14:56
Ромасик
Finance.ua: Банки особливо зацікавилися обігом грошей...
D2 » П'ят 19 січ, 2024 03:10
6 5713
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2024 14:54
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.