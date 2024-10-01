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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:02

  greenozon написав:і новачка - Кредит Дніпро
теж почав із КБ бавитись

Так, додали Кредит Дніпро.
Ми намагаємось слідкувати за новинами 8)
ShtormK
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  #<1 ... 69707172
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