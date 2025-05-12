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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:36

  quadro_tony_da написав:ПАнове, чому в статті немає категорії Ігри.Розваги.Додатки?

Категорія "Розваги" є. Що ж до "Ігор" і т.п. - це все входить у категорію "Розваги". Немає сенсу плодити дрібні категорії, підстроюючись під кожний окремий банк, це важко реалізувати технічно і немає сенсу.
Як на мене, все правильно зробили.
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:38

  greenozon написав:ShtormK

прохання додати до наступного місяця нову мега картку від Юнекса -
1.5% на все

Так, звичайно! У червневому огляді буде.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:41

  Искатель написав:
  quadro_tony_da написав:ПАнове, чому в статті немає категорії Ігри.Розваги.Додатки?

Категорія "Розваги" є. Що ж до "Ігор" і т.п. - це все входить у категорію "Розваги". Немає сенсу плодити дрібні категорії, підстроюючись під кожний окремий банк, це важко реалізувати технічно і немає сенсу.
Як на мене, все правильно зробили.

Абсолютно вірно. Причому, якщо банк дає кешбек саме по іграх і додатках, ми це вказуємо у примітці. Подивіться уважно картки, що увійшли до категорії "Розваги". У картках Глобусу та Сенс банку вказано "онлайн-ігри та сервіси". Це воно і є.
ShtormK
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  #<1 ... 72737475
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