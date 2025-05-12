Finance.ua: Картки з кешбеком

Категорія "Розваги" є. Що ж до "Ігор" і т.п. - це все входить у категорію "Розваги". Немає сенсу плодити дрібні категорії, підстроюючись під кожний окремий банк, це важко реалізувати технічно і немає сенсу.
Як на мене, все правильно зробили.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:36
Категорія "Розваги" є. Що ж до "Ігор" і т.п. - це все входить у категорію "Розваги". Немає сенсу плодити дрібні категорії, підстроюючись під кожний окремий банк, це важко реалізувати технічно і немає сенсу.
Як на мене, все правильно зробили.
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:38
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:41
Абсолютно вірно. Причому, якщо банк дає кешбек саме по іграх і додатках, ми це вказуємо у примітці. Подивіться уважно картки, що увійшли до категорії "Розваги". У картках Глобусу та Сенс банку вказано "онлайн-ігри та сервіси". Це воно і є.
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