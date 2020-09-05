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Зарплати українців продовжують
зростати: хто реально...

Зарплати українців продовжують зростати: хто реально...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41

Зарплати українців продовжують зростати: хто реально...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати українців продовжують зростати

Дивися повний текст Зарплати українців продовжують зростати: хто реально відчув підвищення.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41

вы определитесь или
https://news.finance.ua/ru/news/-/47751 ... -v-ukraine
Коронавирус возвращается: экономист объяснил замедление роста зарплат в Украине

или то что выше ?
yama
 
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