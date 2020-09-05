Зарплати українців продовжують зростати
Дивися повний текст Зарплати українців продовжують зростати: хто реально відчув підвищення.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41
Зарплати українців продовжують зростати: хто реально...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати українців продовжують зростати: хто реально відчув підвищення.
Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41
вы определитесь или
https://news.finance.ua/ru/news/-/47751 ... -v-ukraine
Коронавирус возвращается: экономист объяснил замедление роста зарплат в Украине
или то что выше ?
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:12
Re: Зарплати українців продовжують зростати: хто реально...
Ж - журнаглистика. Дать два противоположных мнения "экспертов" как самостоятельные новости, вместо того чтобы в одной статье свести несколько мнений и возможно добавить ещё мнение самого журналиста курирующего данную тему в издании (это ж не сводка ДТП или прогноз погоды, а анализ ситуации)
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