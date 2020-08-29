Про це повідомляє керівник підрозділу макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.
Дивися повний текст Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення зростання зарплат в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41
Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення зростання зарплат в Україні.
Додано: Нед 06 вер, 2020 12:41
кому верить ???
вчера вы писали обратное
https://news.finance.ua/ru/news/-/47768 ... povyshenie
Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально почувствовал повышение
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:56
Re: Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення
Возвращается? А он что, уходил? На фоне перманентного роста числа людей с подтверждённым диагнозом власть сначала ввела абсурдно строгие правила карантина, затем сделала некоторые послабления. Но на течение "эпидемии" это никак не повлияло.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:38
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:51
Re: Коронавірус повертається: економіст пояснив сповільнення
Забавный аргумент, коронавирус не при чем, просто тестирование виновато ))
Попробуйте сейчас в 10 раз увеличить количество тестов на корь или полиомиелит или оспу, и понаблюдайте насколько увеличилось число заболевших ))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Зараз переглядають цей форум: moveton і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|