Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

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Я, Дон Кіхот з Ламанчі, РНОКПП ХХХХХХХХ, є користувачем продукту monobank. Хочу привернути Вашу увагу до того, що зміна тарифів на користування електронними платіжними засобами monobank, була проведена з порушенням чинного законодавства, а саме п.14.10 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та п.10 постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 згідно з якими: "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни." У свою чергу, повідомлення про внесення змін з 01.09.2020 до істотних параметрів тарифів, зокрема відсотку, що нараховується на залишок власних коштів на картковому рахунку, було розіслано клієнтам 20.08.2020, тобто за 11 дні до набрання ними чинності. Таким чином Банком не були дотримані строки сповіщення клієнтів.
Прошу повернути Вашу діяльність у правове поле і провести зміну тарифів у відповідності до Законодавства України.
todo:
Доброго дня!
Я, Дон Кіхот з Ламанчі, договір № TDB.XXXX.XXXX.XXXXX, є користувачем продукту todobank. Сьогодні я несподівано дізнався, що 04.09.2020 близько 17-ї години було створено та розміщено на сайті todobank.ua документ з тарифами на обслуговування картки todobak, що набули чинності вже з 04.09.2020, тобто документ було розміщено уже після фактичного набуття чинності цими тарифами. Він містив істотні зміни до зазначених тарифів, зокрема була змінена відсоткова ставка, що нараховується на залишок на рахунку. Як клієнт банку я жодним чином не був завчасно проінформований про такі зміни, що є грубим порушенням вимог п.14.10 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та п.10 постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 згідно з якими: "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни."
Прошу повернути Вашу діяльність у правове поле і провести зміну тарифів у відповідності до Законодавства України.
Scholar написав:Проценты на остаток (доходы) - не то же самое, что тарифы (расходы), не путайте
К слову да.
Не знаю как конкретно в Украине это прописано в регламентирующих документах, поскольку обычно на сайте любого банка в одном документе под названием "тарифы" указываются и все комиссии по карте и там же указывается процент начисляемый на остаток. Но вот к примеру в Польше у банков обычно два документа: тарифы (где описаны тольк комиссии) и опроцентование.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
mustbe написав:Напомню: мы обсуждаем ДКБО в украинских банках )
Та понятно, я просто поддерживаю сомнение в том что процент на остаток по счёту есть составной частью тарифа. Это совершенно не означает что развивать дальше тему не стоит. Просто есть шанс что банк отделается формальной отпиской сославшись на это.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift