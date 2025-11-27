|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:07
А що пан flyman взагалі знає, що таке "кондиціонер"?
Мабуть, десь бачив - що раптом згадав...
Ну, про Туреччину мiг би і не згадувати - його час пройшов, треба було маячнею не займатися на пару з дома нарваними нездалами з вересня 2018 року по червень 2021 року...
Круто його тоді "вкинули" ті андруси, таку бздуру всі разом несли...
А гречний - в ті далекі часи - flyman не зрозумів, в яку дупу його тягнуть...
Зафундували його таки...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11568
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4073 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Сер 26 лис, 2025 10:46
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
Китайцы мудрые. Вместо того, чтобы воевать, как дикари, они захватывают мир, постепенно его заселяя 😁
У них стався збій і з демографією ще гріше зараз ніж у нас.
тому що 996 і "вільний ринок вареників"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41595
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 27 лис, 2025 04:10
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Сьогодні залишаю свою квартиру в Анталії та повідомляю про це сусідку: класичний ІТ-ник.
Але не зовсім.
Мешкає в Анталії а працює на США.
Займається логістикою для компанії в San Francisco.
Тому працює ночами.
Як мені написали щойно із San Francisco:
«Але працювати на штати і не жити в штатах це найвигідніше що може бути!»
Бач як воно складається гра в доміно: один фахівець присвятив багато років свого життя на вивчення інфляції в тих 197 країнах світу, де ніколи не був і вже ніколи не буде.
Свої дослідження виклав у 415 950 повідомленнях на цьому форумі.
А хтось не хлопав вухами та не стрибав на місті: забезпечив собі квартиру в безпечному місці та роботу за отриманою спеціальністю.
Ех, а ще якби злигалися вдвох…
Була б класика: гультяй та працівниця-годувальниця.
Все як в опері «Запорожець за Дунаєм».
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11568
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4073 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|