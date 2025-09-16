RSS
У Німеччині пояснили, що чекає
українських мігрантів...

У Німеччині пояснили, що чекає українських мігрантів...
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 04:31

У Німеччині пояснили, що чекає українських мігрантів...

Пропонуємо до обговорення:
Після завершення бойових дій в Україні постане питання про повернення українських шукачів притулку додому. Водночас їх не змушуватимуть залишати ФРН у стислі терміни та без урахування індивідуальних обставин.

Дивися повний текст
У Німеччині пояснили, що чекає українських мігрантів після завершення війни
Справу про таємниче зникнення 32 українських суден...
R2 » Пон 10 лис, 2025 10:09
1 318
Пон 10 лис, 2025 10:10
ivantizhnievoi
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
R2 » Пон 20 жов, 2025 11:56
3 1464
Пон 20 жов, 2025 12:12
moveton
У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян... 1, 2
R2 » Вів 16 вер, 2025 12:19
13 2144
Сер 17 вер, 2025 22:06
Faceless

