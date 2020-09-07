Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

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Я, Дон Кіхот з Ламанчі, РНОКПП ХХХХХХХХ, є користувачем продукту monobank. Хочу привернути Вашу увагу до того, що зміна тарифів на користування електронними платіжними засобами monobank, була проведена з порушенням чинного законодавства, а саме п.14.10 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та п.10 постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 згідно з якими: "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни." У свою чергу, повідомлення про внесення змін з 01.09.2020 до істотних параметрів тарифів, зокрема відсотку, що нараховується на залишок власних коштів на картковому рахунку, було розіслано клієнтам 20.08.2020, тобто за 11 дні до набрання ними чинності. Таким чином Банком не були дотримані строки сповіщення клієнтів.
Прошу повернути Вашу діяльність у правове поле і провести зміну тарифів у відповідності до Законодавства України.
todo:
Доброго дня!
Я, Дон Кіхот з Ламанчі, договір № TDB.XXXX.XXXX.XXXXX, є користувачем продукту todobank. Сьогодні я несподівано дізнався, що 04.09.2020 близько 17-ї години було створено та розміщено на сайті todobank.ua документ з тарифами на обслуговування картки todobak, що набули чинності вже з 04.09.2020, тобто документ було розміщено уже після фактичного набуття чинності цими тарифами. Він містив істотні зміни до зазначених тарифів, зокрема була змінена відсоткова ставка, що нараховується на залишок на рахунку. Як клієнт банку я жодним чином не був завчасно проінформований про такі зміни, що є грубим порушенням вимог п.14.10 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та п.10 постанови НБУ № 705 від 05.11.2014 згідно з якими: "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни."
Прошу повернути Вашу діяльність у правове поле і провести зміну тарифів у відповідності до Законодавства України.
Scholar написав:Проценты на остаток (доходы) - не то же самое, что тарифы (расходы), не путайте
К слову да.
Не знаю как конкретно в Украине это прописано в регламентирующих документах, поскольку обычно на сайте любого банка в одном документе под названием "тарифы" указываются и все комиссии по карте и там же указывается процент начисляемый на остаток. Но вот к примеру в Польше у банков обычно два документа: тарифы (где описаны тольк комиссии) и опроцентование.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
mustbe написав:Напомню: мы обсуждаем ДКБО в украинских банках )
Та понятно, я просто поддерживаю сомнение в том что процент на остаток по счёту есть составной частью тарифа. Это совершенно не означает что развивать дальше тему не стоит. Просто есть шанс что банк отделается формальной отпиской сославшись на это.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:я просто поддерживаю сомнение в том что процент на остаток по счёту есть составной частью тарифа
Как он может не быть частью Тарифов, если он именно в них и прописан ? Какие могут быть сомнения ? Ну, или я чего-то не понимаю
Чаще это %% по срочным вкладам прописываются в ДКБО(в Додатках). Вносить изменения в ДКБО приличная банка может с анонсом за 30 кал. дн. Вот %% по текущим счетам и бессрочным вкладам могут быть указаны в Тарифах на РКО. Изменять подобные тарифы может КУАП с анонсом от 10 до 30 кал. дн, причем для действующих (уже открытых) счетов такие изменения могут вводитЬся через меСяц после введения новых Тарифов для открываемых счетов.
Но это в нормальных банках, и когда.. травка зеленеет, солнышко блестит. А щас тучи над НБУ, работает банковская казуистика, вычитывать их хитросплетения немаколы -- хай идут лесом Могу ток еще парочку #хештегов под такие хитровысе.ные банки понапридумывать
Я от згоден з mustbe: усе, що банка напихала у документ з заголовком "тарифи подукту ххх" є частиною цих тарифів не залежно від того, доходи це чи видатки. Одна й та сама операція в одних банках може бути включена до цього переліку, а у інших - ні, але якщо вже вона туди потрапила, то будьте ласкаві... Яскравий свіжий приклад СЕП у Прихваті - там от прямо профільну освіту потрібно мати, щоб зрозуміти, куди вони зміни внесли: чи до карткових тарифів, чи до тарифів на РКО, чи до тарифи на П24, тому там фіг підкопаєшся. А от з цими двома хіпстобанками ніби усе доволі прозоро, причому моня ж одразу вніс зміни і до доходів, і до видатків (знизили відсоток за користування кредитними), тому, як не крути, а мали попередити згідно Закону. Хтось може заперечити, що вони не погіршили, а покращили відсотки, тому все ОК, але завтра цей маятник може хитнутися у зворотній бік і ми заднім числом дізнаємося, що відсотки зросли у 100500 разів, тому Ordnung muss sein.
Давайте рассуждать логически. У банки есть документ под названием "Тарифы". Согласно закону - все изменения в этом документе должны анонсироваться за месяц. Изменили документ без уведомления - получите пистон. Причем - нас не интересует что именно было изменено. Проценты, сроки, правила, доходная или расходная часть - не важно. Даже если просто опечатку исправили но при этом получилась новая редакция - обязаны уведомить.
На примере мони: горох вывалил новую редакцию тарифов 4.09. Что именно там нового - на данный момент не важно. 4.08 уведомления не было - значил нарушил Закон Украины. Как то так
klug написав:Прошу повернути Вашу діяльність у правове поле і провести зміну тарифів у відповідності до Законодавства України
Спасибо за коз.
Может - стоит добавить нечто следующее: Прошу считать это письмо официальным обращением и предоставить мне официальный ответ банка на мою электронную почту в сроки, установленные Законом Украины "Про обращения граждан" ?
И пулять коз лучше отдельными постами, чтоб не путались