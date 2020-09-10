Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО

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Квесторе_поверніться написав:https://ain.ua/2020/09/09/zarabotala-platforma-finskarga/ А сюди можна?
Выглядит как жалоба в Спортлото.
Заслали нам козачка гасити свинобунт?
Эта финскарга сегодня во всех новостях.
Видно заказчик проплатил упоминание, вот все сайты про неё и пишут.
Но сама финскарга это просто что-то типа отдельно стоящей типа волонтерской организации которая сначала перешлёт жалобу в банк, затем если банк не решит проблемы - в НБУ. Ну и чем этот отличается от того что предлагал сделать топикстартер, только самим свинорылам? Разве что тем что за доллары USAID жалобу будет пересылать кто-то другой.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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klug написав:Прошу повернути Вашу діяльність у правове поле і провести зміну тарифів у відповідності до Законодавства України
Спасибо за коз.
Может - стоит добавить нечто следующее: Прошу считать это письмо официальным обращением и предоставить мне официальный ответ банка на мою электронную почту в сроки, установленные Законом Украины "Про обращения граждан" ?
И пулять коз лучше отдельными постами, чтоб не путались
Воно і є письмовим зверненням (офіційним), якщо дотримано вимоги до звернення, ви ж не на паркані пишете: "блаблабанк - пасе кіз і розводить котиків"