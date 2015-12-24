Здравствуйте. Есть монета, 15 копеек 1961 года. Кто знает, диапазон цен по монете.
Спасибо!
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:35
Цена монеты 15 копеек 1961 года
Здравствуйте. Есть монета, 15 копеек 1961 года. Кто знает, диапазон цен по монете.
Спасибо!
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:41
sergiylfc
Скорее всего, она у Вас уже сильно погуляла в обращении - цена металла (разменную мелочь СССР - продают на килограммы, рассчитывать на наличие редких разновидностей среди них - ОЧ-ЧЕНЬ БОЛЬШАЯ удача!)
Додано: Нед 06 вер, 2020 23:11
Миша-клиент Понял, благодарю за ответ) Да, вряд ли она редкая, каких-либо отличий и брака нет.
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