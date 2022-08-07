Например? Какие вопросы вы считаете самыми важными? Каких законов нехватает лично вам?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:32
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:43
Re: За
Отмены акциза на ввозимые/импортируемые автомобили.
Закон о пробеге при полном отсутствии системы контроля пробега - это совершенно бесполезный закон.
Вон закон про заочный штраф для кривопаркованцев приняли. Прошло три года, паркованцы как были так и остались, их стало ещё больше.
И это при том что у полиции есть все возможности выписывать штрафы. В отличии от ситуации с пробегом который ни полиция, ни кто-то другой проконтролировать не в состоянии.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 08 вер, 2020 17:52, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:20
Как написал один комментатор, что есть дела более важнее, чем этот закон и это не так актуально. Это неправильная мысль. Человек далек от темы. На скручивании один человек может зарабатывать миллионы в год. А таких по стране скрутчиков - тысячи. Они берут по 500 грн за скручивание. Это было до войны. Таких машин может быть до 10 в день. А это 5000 грн в день. Это миллиардные непоступления в бюджет. Тем более скручивать можно и в большую сторону на одометре, тем самым, в государственных структурах могут воровать топливо. Я три года жду этого закона, но он так и лежит в комитете Верховной Рады. Кому-то это выгодно, чтобы его не принимали. Но зато заплату в военное время себе увеличили, ничего не делая.
|