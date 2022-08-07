Додано: Пон 15 сер, 2022 10:20

Как написал один комментатор, что есть дела более важнее, чем этот закон и это не так актуально. Это неправильная мысль. Человек далек от темы. На скручивании один человек может зарабатывать миллионы в год. А таких по стране скрутчиков - тысячи. Они берут по 500 грн за скручивание. Это было до войны. Таких машин может быть до 10 в день. А это 5000 грн в день. Это миллиардные непоступления в бюджет. Тем более скручивать можно и в большую сторону на одометре, тем самым, в государственных структурах могут воровать топливо. Я три года жду этого закона, но он так и лежит в комитете Верховной Рады. Кому-то это выгодно, чтобы его не принимали. Но зато заплату в военное время себе увеличили, ничего не делая.