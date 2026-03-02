За 2025 рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла приблизно наполовину.
Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії зростають
Додано: Суб 21 бер, 2026 00:11
Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
Дивися повний текст
Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії зростають
Додано: Суб 21 бер, 2026 00:12
А я ещё правильно помню, что у нас "вакансий для пенсионеров" не может быть в принципе? Потому, что пенсия - это по сути пособие по безработице и перестаёт выплачиваться, как только опять идёшь работать.
Это я уже не говорю, что вряд ли работодателю важно, получал его новый 65летний работник до этого пенсию или только соцпособие.
Додано: Суб 21 бер, 2026 00:19
Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
Додано: Суб 21 бер, 2026 00:42
Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
Нет, я про пенсионеров, а не про получателей соцпособия (оно понятно, что отвалится, если конечно, ЗП не пара копеек). На этом же сайте в статьях писали, что после накопления стажа можно жить двумя способами:
1) Не работать и тогда получать пенсию.
2) Работать и тогда пенсию давать не будут, но засчитывать дополнительный стаж и пенсвзносы и тогда после увольнения опять появившаяся пенсия увеличится. Но появится она только после увольнения. Поэтому, если ты не бессмертный Горец, то работать после накопления стажа может быть просто не выгодно.
Может я и что-то не так понял, конечно. Но слова про неоднозначность выгоды опять работать точно были. И отец-пенсионер чего-то в ПФ на повышенное переоформлял после того, как уже на пенсии поработал и уволился.
Додано: Суб 21 бер, 2026 00:57
Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
Вы чего-то не так поняли.
Работающему пенсионеру снимается доплата за сверхпенсионный стаж на время работы.
Пример - стаж 40 лет при норме сегодня 33 (для 60-летних). Переработка 7 лет.
Доплата за каждый год сейчас 25,95 грн. Итого чуть меньше 182 грн в месяц.
Вот ее и снимают с пенсии. А потом когда увольняетесь, допустим через 2 года, будет пересчет - 9 лет х 25,95 = 233,55 грн добавят.
Но за эти 2 года вы потеряете 182х24 = 4368 грн... Вот это и невыгодно
Востаннє редагувалось TUR в Суб 21 бер, 2026 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 бер, 2026 01:06
Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
Додано: Суб 21 бер, 2026 08:59
Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
А чого невигідно, ви за два роки недоотримаєте сумарно всього 4368, зате матимете навіть з мінімальної зарплати в кілька десятків разів більше за ті ж два роки.
Додано: Суб 21 бер, 2026 09:08
Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
Так зарплата - это за работу. А не выгодность в данном контексте оценивается для получаемого на шару. Т.е. получится ли прожить после увольнения столько, чтобы увеличение пенсии окупило то недополученное от ПФ во время работы. Иными словами, выгодно ли ПФ, если пенсионер ещё и поработает. Скорее всего выгодно. Не знаю платится ли в этом случае ещё и ЕСВ. Если платится, то супервыгодно.
Додано: Суб 21 бер, 2026 09:24
Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
Платится. И НДФЛ + военный сбор тоже.
Государству точно выгодно.
Пенсионеру - непонятно. Смотря с какой точки зрения смотреть.
Если с точки зрения - сколько он получит от государства в качестве пенсии итого - скорее всего невыгодно если он не Дункан Маклаут
В примере выше - через 2 года работы добавят 52 грн в месяц "чистыми" и что бы только отбить 4368 грн надо прожить еще 84 месяцев (7 лет)
Додано: Суб 21 бер, 2026 14:42
Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
