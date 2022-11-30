Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 200201202203 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 14 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 3 2- Погане. Некомпетентне. 7% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 5 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 3 Всього голосів : 14 Додано: Сер 30 лис, 2022 17:48 Alien написав: Amethyst написав: Але у Спорту немає конвертаційного Але у Спорту немає конвертаційного Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди

Ну тааак.

Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками Ну тааак.Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками Amethyst

Повідомлень: 3378 З нами з: 05.05.21 Подякував: 212 раз. Подякували: 619 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 18:00 Amethyst написав: Alien написав: Amethyst написав: Але у Спорту немає конвертаційного Але у Спорту немає конвертаційного Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди Ну тааак.

Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками Ну тааак.Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма

"манатки" - це ж "монетки" тюркською ? "манатки" - це ж "монетки" тюркською ? flysoulfly Повідомлень: 1159 З нами з: 13.01.09 Подякував: 502 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 18:04 flysoulfly написав: Amethyst написав: Alien написав: Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди Ну тааак.

Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками Ну тааак.Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма

"манатки" - це ж "монетки" тюркською ? "манатки" - це ж "монетки" тюркською ?

так так, і жижітал і ОВДП і кріпта -- все туди мона. так так, і жижітал і ОВДП і кріпта -- все туди мона. Amethyst

Повідомлень: 3378 З нами з: 05.05.21 Подякував: 212 раз. Подякували: 619 раз. Профіль 1 8 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 18:05 Amethyst написав: Alien написав: Amethyst написав: Але у Спорту немає конвертаційного Але у Спорту немає конвертаційного Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди Так з самого початку мова була про заначку, а вона до конвертаційного прямого відношення не має. Тим більше якщо обидві доньки на одному ліміті з тітонькою Тасею - то відкривши конвертаційний у мамки - вже немає значення у кого там ще є конвертаційний з її банди

Ну тааак.

Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками Ну тааак.Але ж якщо переходити, то переходити конкретно -- зі всіма манатками

Не згоден. Бо ще ж існує основний принцип поціновувачів креветок який українською звучить приблизно так: "з кожної креветки виїдаємо все найсмачніше - решту викидаємо геть" Не згоден. Бо ще ж існує основний принцип поціновувачів креветок який українською звучить приблизно так: "з кожної креветки виїдаємо все найсмачніше - решту викидаємо геть" Alien Повідомлень: 916 З нами з: 12.01.20 Подякував: 35 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 18:11 Amethyst написав: novichok написав: Alien написав: рюкзак і мобільніший і відсотки нараховуються частіше рюкзак і мобільніший і відсотки нараховуються частіше

Згоден, ще й виводити можна СЕПом з картки Спорта Згоден, ще й виводити можна СЕПом з картки Спорта

Але у Спорту немає конвертаційного Але у Спорту немає конвертаційного

Валютные карты запустили, поэтому есть надежда на конвертационные Валютные карты запустили, поэтому есть надежда на конвертационные Habib Повідомлень: 14 З нами з: 18.11.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 18:25 ) У мене були випадки глюків і у Спорта, і у Ізі, тому використовую і заначку, і рюкзак, і ще тримаю трохи у іншій банці на випадок, коли обидва заглючат. Суб'єктивно, Заначка здебільшого зручніша за Рюкзак (крім тих випадків, коли я сонний втичку і випадково гашу кредитку замість того, щоб скинути на дебетку, бо інтерфейс хтось робив "на ізі" klug Повідомлень: 7734 З нами з: 18.08.14 Подякував: 322 раз. Подякували: 1088 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 200201202203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 6 гостейМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор