Странно. Как обычно сегодня погасился ровно на указанный минус - до сих пор ноль в результате показывает. Может там унутре всякие кешбеки и баланс точнее, чем в копейках и при выводе бывает, что по-разному округляется?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:37
Странно. Как обычно сегодня погасился ровно на указанный минус - до сих пор ноль в результате показывает. Может там унутре всякие кешбеки и баланс точнее, чем в копейках и при выводе бывает, что по-разному округляется?
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:56
Колеги, підкажіть, чи варто купляти на алі експрес картою izi, чи може є кращі варіанти?
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