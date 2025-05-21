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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 тра, 2025 23:19
klug написав:
То це, ймовірно, проблема провайдера, а не izi. DataGroup (Воля) 2-й день штормить, якщо Ви не використовуєте його напряму, то, можливо, його канали використовує Ваш провайдер. Користуйтеся поки з мобільного.
Так всі інші банки ж відкриваються.Той же таз наприклад.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 23:42
Поддержка пишет, что передаст тех. специалистам, но чую я что придётся ждать обновы
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