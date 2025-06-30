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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 339340341342

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:50

  Howl написав:emeta, через поддержку выпускают новую карту к счёту.


ответ поддержки:
я розумію,але перевипуск карти є підтримка неможливий,
такі умови по даній карті
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:57

Чи можливо оновити дані в додатку. Наче все пройшло, а ракета летить "хвилинку" ще з четверга. Карти на вихід заблоковані, поки дані не оновляться, а на Заначці гроші для погашення КК в інших банках.
Попандос.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 15:10

Re: izibank

  novichok написав:Чи можливо оновити дані в додатку. Наче все пройшло, а ракета летить "хвилинку" ще з четверга. Карти на вихід заблоковані, поки дані не оновляться, а на Заначці гроші для погашення КК в інших банках.

добро пожаловать в клуб - я благо закрыл в этой шарашке все счета без переплат за комисии. Тоже лежали деньги в заначке - даже под погашение в Тазе и Изе, мурыжили меня дольше недели. Хотели меня побрить на 20% от того что в заначке.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 20:02

Re: izibank

emeta, а поддержка подтвердила, что счёт остался открытым? Если да, то операции с ним делать через отделение?
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 06:03

Хто знає чи оплата комуналки в застосунку достатня для підтримання "активності" за карткою?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 10:54

Комуналка

Хтось звертався до Ізі, щоб додали у додаток постачальника комунальних послуг?
Є результат? І куди звертатися?
Дякую.
serzh
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 15:54

  klug написав:
  nickvp написав:тому надіюся слова про безкоштовність були не просто словами

А ви дочекалися з протермінованим фізичним пластиком чи таки перевипускали на віруталку в процесі?

Я робив віртуалку, щоб мати змогу підтримувати рахунок активним, поки вони чесалися, хоча це і не врятувало мене від стрижки.

Так, у пластика закінчився строк, вони запропонували відкрити віртуалку до рахунку і чекати коли буде вислана фізична картка. Картка прийшла, я її активував з меню додатку і віртуалка зникла, тепер там фізична картка. Списань не було ні при випуску віртуалки, ні зараз. Перевипускав картку по строку 1 березня цього року, бо інакше не можна було в використовувати рахунок
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 23:02

  nickvp написав:Так, у пластика закінчився строк, вони запропонували відкрити віртуалку до рахунку і чекати коли буде вислана фізична картка. Картка прийшла, я її активував з меню додатку і віртуалка зникла, тепер там фізична картка. Списань не було ні при випуску віртуалки, ні зараз. Перевипускав картку по строку 1 березня цього року, бо інакше не можна було в використовувати рахунок

То заявку на фізичну картку вам вдалося залишити через підтримку при перевипуску о 5-й ранку чи тепер у застосунку? Бо мене підтримка прокинула за класичною схемою: "ви ще тут?" і закриттям діалогу.
klug
 
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