klug написав:Ізя офіційно закріпив у ДКОБ своє право образитися на клієнта, у тому числі через його погані відгуки про банку та неетичну поведінку, і на цій підставі розірвати з ним ділові відносини.
Дуже розумна та логічна банка з глибоким розумінням причинно-наслідкових зв'язків і непересічним стратегічним мисленням. Весь у маму.
Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав"
aanonimovic594 написав:Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав"
Щодо оператора, то воно і до змін у ДКБО так працювало - одну місцеву коалу виперли одразу з ізі та ТАСі за те, що бикував до оператора, принаймні таке враження склалося зі слізного опису. І якщо Ви думаєте, що банк реципієнт буде дуже довго розбиратися, що і як, то це навряд. Часто такі надходження викликають ланцюгову реакцію із виставлення на мороз у кожному наступному банку.
aanonimovic594 написав:Цікаво як це буде працювати, і чи будуть вони дійсно закривати рахунки повністю, я просто уявляю клієнта, якому надійшли залишки до іншого банку, а потім питають - "а чому Вам відмовили в минулому банку?", а клієнт - "Та оператора обізвав"
Щодо оператора, то воно і до змін у ДКБО так працювало - одну місцеву коалу виперли одразу з ізі та ТАСі за те, що бикував до оператора, принаймні таке враження склалося зі слізного опису. І якщо Ви думаєте, що банк реципієнт буде дуже довго розбиратися, що і як, то це навряд. Часто такі надходження викликають ланцюгову реакцію із виставлення на мороз у кожному наступному банку.
Нууу, не знаю, по відчуттям, то в ізібанку на таке навіть і не здатні, бо там черга 6-7 людей на лінії, та оператор там всього на лінії один сидить, було забавно коли він мені це у дзвінку повідомив
Забавно то оно забавно...У знакомого что то с изиным приложением случилось, зайти не мог.А там деньги на отпуск.Поддержка с прошлой недели так и не ответила ни где (Вайбер, телеграмм).Дозвониться разумеется не реально. В принципе кто тут читает тот знает.Только уже похоже там последний человек кто хоть как-то вопросами клиентов занимался уволился(или в отпуске пока ещё?).
Так что тем кто пользуется изи настоятельно рекомендуется учитывать что если возникнут какие-то проблемы это будут исключительно ваши проблемы.С ними даже обратится не к кому.
З.ы: рассказы некоторых про то как он в последний день месяца снимает деньги с заначки и пересылает их в другой банк погасить кредитный лимит, вызывают нервный смех.
посетитель написав:Забавно то оно забавно...У знакомого что то с изиным приложением случилось, зайти не мог.А там деньги на отпуск.Поддержка с прошлой недели так и не ответила ни где (Вайбер, телеграмм).Дозвониться разумеется не реально. В принципе кто тут читает тот знает.Только уже похоже там последний человек кто хоть как-то вопросами клиентов занимался уволился(или в отпуске пока ещё?).
Так что тем кто пользуется изи настоятельно рекомендуется учитывать что если возникнут какие-то проблемы это будут исключительно ваши проблемы.С ними даже обратится не к кому.
З.ы: рассказы некоторых про то как он в последний день месяца снимает деньги с заначки и пересылает их в другой банк погасить кредитный лимит, вызывают нервный смех.
Именно поэтому перестал пользоваться заначкой, как и в целом держать там свои деньги. Только кредитка.
посетитель написав:Забавно то оно забавно...У знакомого что то с изиным приложением случилось, зайти не мог.А там деньги на отпуск.Поддержка с прошлой недели так и не ответила ни где (Вайбер, телеграмм).Дозвониться разумеется не реально. В принципе кто тут читает тот знает.Только уже похоже там последний человек кто хоть как-то вопросами клиентов занимался уволился(или в отпуске пока ещё?).
Так что тем кто пользуется изи настоятельно рекомендуется учитывать что если возникнут какие-то проблемы это будут исключительно ваши проблемы.С ними даже обратится не к кому.
З.ы: рассказы некоторых про то как он в последний день месяца снимает деньги с заначки и пересылает их в другой банк погасить кредитный лимит, вызывают нервный смех.
Именно поэтому перестал пользоваться заначкой, как и в целом держать там свои деньги. Только кредитка.
Краще взагалі там не тримати кредитну картку, там відсотки конські, та крім цього пільговий період не по всім операціям
посетитель написав:Забавно то оно забавно...У знакомого что то с изиным приложением случилось, зайти не мог.А там деньги на отпуск.Поддержка с прошлой недели так и не ответила ни где (Вайбер, телеграмм).Дозвониться разумеется не реально. В принципе кто тут читает тот знает.Только уже похоже там последний человек кто хоть как-то вопросами клиентов занимался уволился(или в отпуске пока ещё?). Все, что мне нужно в льготном периоде. Так что тем кто пользуется изи настоятельно рекомендуется учитывать что если возникнут какие-то проблемы это будут исключительно ваши проблемы.С ними даже обратится не к кому.
З.ы: рассказы некоторых про то как он в последний день месяца снимает деньги с заначки и пересылает их в другой банк погасить кредитный лимит, вызывают нервный смех.
Именно поэтому перестал пользоваться заначкой, как и в целом держать там свои деньги. Только кредитка.
Краще взагалі там не тримати кредитну картку, там відсотки конські, та крім цього пільговий період не по всім операціям