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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 лип, 2025 10:49
Frant написав: Hotab написав:
Хожу 4 по 25 эт.. Хух, наконец-то можно будет только раз 😅
Вообще да, беспокоила только вода, вернее ее отсутствие. Иногда была тонкой струйкой, но чаще нет.
Увы жители не проголосовали ни за генератор, ни за АК.батареи. ( Штош))
Колосальне навантаження на сустави і на серце.
Почитайте про велорикш Південної Азії, скільки живуть.
На дняв дивився вихід на Румунію через Карпати одного киянина, оскільки на вулицю не можливо вийти через ТЦК, місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги, що всього за тиждень подолав маршрут в околицях Говерли. Правда ледве сів до потяга у Києві. Облава на вокзалі. (Купівлю білетів через Дію на західні потяги запровадили, не через спекулів, а щоб в ТЧ таких ухилянтів ловити) 😏
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Додано: Сер 30 лип, 2025 10:58
Bolt написав:
місяць тренувався у власному під"їзді, з 20 кг рюкзаком ходив на останній поверх і вниз. Так накачав ноги
Я то думаю, чого це хотаб по поверхах скаче?
А вон оно чо Міхалич©😁😁😁
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