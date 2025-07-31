Я знаю хто вміє гарно копати..
Білет зі Львова йому оплатите?
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Додано: Чет 31 лип, 2025 13:08
Метро буде!! Зворотній трансфер не планується..
Я знаю хто вміє гарно копати..
Білет зі Львова йому оплатите?
Додано: Чет 31 лип, 2025 14:20
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Він буде нити, що його там весь час місцеві бють.
Додано: Чет 31 лип, 2025 14:38
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
За те що він не розмовляє расійською(матюками)???
Додано: Чет 31 лип, 2025 14:51
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