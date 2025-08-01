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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 345346347348 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.9 5 35 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 10 2- Погане. Некомпетентне. 14% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 23% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 6 Всього голосів : 35 Додано: Чет 31 лип, 2025 18:48 vladshukin98 написав: Кащей написав: Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать? Коллеги, что-то я заблукал в трех соснах изиного хайтека. Как активировать в приложении пришедшую по почте пластиковую карту? На конверте из опилок предлагается ее отсканировать, но как это сделать?

Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новую

Это не шутка

Я неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделать







Но это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдот

Реально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение Нужно заблокировать нынешнюю карту, потом нажать на серый силуэт карты и там будет возможность добавить новуюЭто не шуткаЯ неделю пытался узнать у поддержки, как мне активировать новый пластик, который я ездил получать в отделение на замену старого в начале года. Я наверное тогда через весь отдел поддержки прошел, пока не нашел того единственного, кто знал, как это сделатьНо это ладно, есть ещё вот тако. Представим ситуацию, у вас есть в приложении интернет карта, она вам больше не нужна, вы хотите её закрыть и чтобы она не отображалась в приложении? Вам нужно её заблокировать, а потом нажать на кнопку перевыпуска - и тогда она пропадёт из приложения. Просто анекдотРеально хотелось бы посмотреть а лицо тому, кто делал их приложение



Розробкою займається компанія ТОВ "ФІНТЕХ КРЕАТОРС", у якій має частку 50% чоловік Ганни Тігіпко, та сама Ганна - 50% Розробкою займається компанія ТОВ "ФІНТЕХ КРЕАТОРС", у якій має частку 50% чоловік Ганни Тігіпко, та сама Ганна - 50% aanonimovic594

Повідомлень: 73 З нами з: 22.07.25 Подякував: 10 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 лип, 2025 23:28 Кащей написав: На конверте из опилок На конверте из

я тоже свой выбросил. А коллега досмотрелся - семена травы там и способ её выращивания я тоже свой выбросил. А коллега досмотрелся - семена травы там и способ её выращивания kulikrom

Повідомлень: 1559 З нами з: 14.09.11 Подякував: 30 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 сер, 2025 10:35 kulikrom написав: Кащей написав: На конверте из опилок На конверте из

я тоже свой выбросил. А коллега досмотрелся - семена травы там и способ её выращивания я тоже свой выбросил. А коллега досмотрелся - семена травы там и способ её выращивания

Как быстро вам карта на НовуПошту пришла?

50 грн. за перевыпуск не сняли? Как быстро вам карта на НовуПошту пришла?50 грн. за перевыпуск не сняли? ВIВ

Повідомлень: 836 З нами з: 03.02.21 Подякував: 16 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 345346347348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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