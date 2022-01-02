RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 15:56

  quadro_tony_da написав:Kasta банк в цій темі чи окрема тема буде?

Врядли, по НоваПэй отдельной темы например нет. Там и тарифов я собственно не нашёл, не о чем тему делать.
Feh14
 
Повідомлень: 224
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 11:46

Re: Банк Кредит Дніпро

шукаю тарифи по картці Каста
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:25

  quadro_tony_da написав:шукаю тарифи по картці Каста

Там один в один як на кредитці Gold. Це ж кобренд-картка.
Искатель
 
Повідомлень: 6412
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:08

Як 0,75грн перетворюється за 5днів на заборгованість 3192,35

Після повного погашення кредиту у межах пільгового періоду використання банк 01.08.2025 нарахував відсотки за користування кредитними коштами у пільговий період за ставкою 0,01% річних, що становило аж 0,75 грн та нульовий залишок на карті перетворився на мінус 0,75 грн, котрий на жаль я виявив тільки 06.08.2025. Банк стверджує, що погасити у цьому місяці ці 0,75 грн я мав до 05.08.25. Банк визначив це як невчасне погашення кредиту та нарахував відсотки за користування кредитними грошима в рамках пільгового періоду за ставкою 38,4% річних, що становило вже 3192,35 грн. При поповненні картки власними коштами банк ці відсотки відразу списав на свою користь.
Відповідно до п. 1.2.3. Договору про встановлення кредитного ліміту процентна ставка за користування кредитом у 38,4% річних нараховується на строкову заборгованість за кредитом, але жодної заборгованості за кредитом у мобільному додатку банка після 23.07.2025 р. у мене не відображалося і не могло відображатися, оскільки кредит було мною повністю погашено. Щодо нарахованих відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду за процентною ставкою 0,01% річних на суму у розмірі 0,75 грн, то цю суму я сплатив відразу, як тільки побачив її у додатку - 06.08.2025.
Звертаю увагу, що:
- Кредит було повністю погашено мною 23.07.2025 р.
- У мобільному додатку не було вказано про необхідність додаткового платежу після повного погашення кредиту, щоб зберегти умови пільгового періоду, як і не було зазначено, які відсотки можуть бути нараховані у разі несплати навіть 0,01 грн відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду.
- Копійки не відображаються в додатку через налаштування.
- Подібні незначні нарахування я погашав раніше одразу після їх виявлення до 06-го числа наступного місяця, не прив'язуючись до якихось певних дат через очевидну мікроскопічність сум.
Написав листа Голові Правління банку з проханням скасувати нарахування таких абсурдних відсотків за копійки, які банк нарахував уже після погашення кредиту. Чекаю на відповідь.
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Вів 19 сер, 2025 14:10, всього редагувалось 2 разів.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 24.03.23
Подякував: 29 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:09

Re: Банк Кредит Дніпро

Будьте уважні із кредитним лімітом цього банку.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 24.03.23
Подякував: 29 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 14:40

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Після повного погашення кредиту у межах пільгового періоду використання банк 01.08.2025 нарахував відсотки за користування кредитними коштами у пільговий період за ставкою 0,01% річних, що становило аж 0,75 грн та нульовий залишок на карті перетворився на мінус 0,75 грн, котрий на жаль я виявив тільки 06.08.2025. Банк стверджує, що погасити у цьому місяці ці 0,75 грн я мав до 05.08.25. Банк визначив це як невчасне погашення кредиту та нарахував відсотки за користування кредитними грошима в рамках пільгового періоду за ставкою 38,4% річних, що становило вже 3192,35 грн. При поповненні картки власними коштами банк ці відсотки відразу списав на свою користь.
Відповідно до п. 1.2.3. Договору про встановлення кредитного ліміту процентна ставка за користування кредитом у 38,4% річних нараховується на строкову заборгованість за кредитом, але жодної заборгованості за кредитом у мобільному додатку банка після 23.07.2025 р. у мене не відображалося і не могло відображатися, оскільки кредит було мною повністю погашено. Щодо нарахованих відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду за процентною ставкою 0,01% річних на суму у розмірі 0,75 грн, то цю суму я сплатив відразу, як тільки побачив її у додатку - 06.08.2025.
Звертаю увагу, що:
- Кредит було повністю погашено мною 23.07.2025 р.
- У мобільному додатку не було вказано про необхідність додаткового платежу після повного погашення кредиту, щоб зберегти умови пільгового періоду, як і не було зазначено, які відсотки можуть бути нараховані у разі несплати навіть 0,01 грн відсотків за користування кредитом у рамках пільгового періоду.
- Копійки не відображаються в додатку через налаштування.
- Подібні незначні нарахування я погашав раніше одразу після їх виявлення до 06-го числа наступного місяця, не прив'язуючись до якихось певних дат через очевидну мікроскопічність сум.
Написав листа Голові Правління банку з проханням скасувати нарахування таких абсурдних відсотків за копійки, які банк нарахував уже після погашення кредиту. Чекаю на відповідь.


Чому 0,75 грн треба гасити до 05/08, якщо вони були нараховані 01/08? Це ж новий місяць і витрати у ньому гасяться до наступної розрахункової дати? Чи ні?
Navegantes
 
Повідомлень: 408
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ternofond і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 268, 269, 270
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2699 1636669
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 сер, 2025 13:58
vasyatko
Піреус Банк МКБ 1 ... 44, 45, 46
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
454 270629
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 сер, 2025 11:32
quadro_tony_da
Банк Глобус 1 ... 180, 181, 182
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1818 787157
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 сер, 2025 14:16
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9532)
19.08.2025 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.