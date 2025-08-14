|
Додано: Вів 12 сер, 2025 00:59
klug написав: aanonimovic594 написав:
, не помиляюсь та раніше навіть і не було
Був, кілька років купував "продукти" на Алі, поки до них не дійшло.
aanonimovic594 написав:
можете самостійно переконатись
Та що тут переконуватися? Принаймні 2 рази, коли застосунок не працював більше тижня і клієнти взагалі не мали доступу до власних коштів, рейтинг був близько 1, здається 1,3 я бачив найменший у них, а потім різко відростав до 4+. Сучасні бізнес-практики... За жоден аутедж, здається, вони навіть не вибачилися.
але, в будь якому разі, майже всі би банки вибачилися б за таку ситуацію...
Додано: Чет 14 сер, 2025 23:35
Станом на сьогодні (15 серпня) чи є ще подарункові сертифікати Сільпо за розміщення депозити чи вже закінчилися?
6 серпня було повідомлення від банка що лишається 920 сертифікатів (з 1000). Тобто такими темпами ще мають бути, але може хтось знає більш точно.
