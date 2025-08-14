RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
10
2- Погане. Некомпетентне.
14%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:59

  klug написав:
  aanonimovic594 написав:, не помиляюсь та раніше навіть і не було

Був, кілька років купував "продукти" на Алі, поки до них не дійшло.
  aanonimovic594 написав:можете самостійно переконатись

Та що тут переконуватися? Принаймні 2 рази, коли застосунок не працював більше тижня і клієнти взагалі не мали доступу до власних коштів, рейтинг був близько 1, здається 1,3 я бачив найменший у них, а потім різко відростав до 4+. Сучасні бізнес-практики... За жоден аутедж, здається, вони навіть не вибачилися.


але, в будь якому разі, майже всі би банки вибачилися б за таку ситуацію...
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 23:35

Сертифікат Сільпо на 500грн за депозит.

Станом на сьогодні (15 серпня) чи є ще подарункові сертифікати Сільпо за розміщення депозити чи вже закінчилися?

6 серпня було повідомлення від банка що лишається 920 сертифікатів (з 1000). Тобто такими темпами ще мають бути, але може хтось знає більш точно.
Sime
 
Повідомлень: 105
З нами з: 27.08.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
