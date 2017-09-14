RSS
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 04:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Росія несе втрати на війні , крім того ій не дуже посміхатися перспектива брати на свій собес немічних старців Пса Ікоту та Каліку Перехожого після окупації, тому визначила що досягла
записувати в свою конституцію регіони в адміністративних кордонах, а потім відступати від цього, залишаючи у себе дві області без обласних центрів. Геніальний хід!
Дякую, тепер все зрозуміло!
thenewepic
 
Повідомлень: 314
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 04:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Хіба громадянство в нас тотожне спільному світогляду? І самосвідомості?)
я ніде не говорив, що наводжу на 100% точне визначення. Воно недосконале, це очевидно. Але і не існує одного якогось на 100% точного критерію. Бо по будь-якому критерію можна буде знайти представників, що його не проходять, але є частиною народу.
Тому визначення з української конституції вважаю оптимальним, принаймні для України.
thenewepic
 
Повідомлень: 314
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 04:21

  thenewepic написав:
  fox767676 написав:Росія несе втрати на війні , крім того ій не дуже посміхатися перспектива брати на свій собес немічних старців Пса Ікоту та Каліку Перехожого після окупації, тому визначила що досягла
записувати в свою конституцію регіони в адміністративних кордонах, а потім відступати від цього, залишаючи у себе дві області без обласних центрів. Геніальний хід!
Дякую, тепер все зрозуміло!


Я не розумію. Вимагають Херсон - погано. Залишають Херсон - теж погано.
Ви з Херсону ? Чекаєте на російський собез як Пес Ікота з Калікою Перехожим ? В законодавстві рф нічого не сказано про адмінкордони Х та З областей, теоретично можно було б сторгувптись на Генічеськ з Бердянськом
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
