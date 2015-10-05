|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:47
Hotab написав: Бетон написав:
Это страница 666. Давайте выкладывайте свою чернуху, доставайте скелеты из шкафов
Зараз гІвнесторК викладе анальну пробку с хвостом панди. Воно вам треба?
Ой не, я уже был женат)
Бетон
- Повідомлень: 5410
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:57
Бетон написав:
https://youtu.be/Q1R5MO9O_Xk?si=vMGCT5a3EDWLzwWp
Эту весёлую песенку я крутил в общаге всю ночь через акустику 5.1, чертил металл мосты курсовые для военной кафедры.
Рекомендую для прослушивания в уютном домашнем очаге в кругу семьи
У нас в школе преобладали реперы-рейверы, но было и немного рокеров-диссидентов
Но мы сходились на репкоре и нюметале
fox767676
- Повідомлень: 4041
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:08
страница 666
Недавно посмотрел директорскую версию Киборга-1989
Характеры антагонистов прописаны четче
Альберт Пьюн подчеркивает что не они сделали этот мир непригодным к жизни, они лишь лучше всех адаптировались
fox767676
- Повідомлень: 4041
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:34
Судя по всему надо еще будет "Дорогу" по роману Маккарти посмотреть
fox767676
- Повідомлень: 4041
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 сер, 2025 13:57
Где Виталий из ирпеня?
Бетон
- Повідомлень: 5410
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:14
Бетон написав:
Где Виталий из ирпеня?
Поїхала додому на расісю, її тут не люблять.
Water
- Повідомлень: 3299
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 сер, 2025 23:12
Бетон написав:
Где Виталий из ирпеня?
нічо було буліть главаря подросткової банди і успішного псіхолога. Він бросіл нас. )
Жаль дьдько інтересний, і лічно проти нього ніц не маю, постраждав він виключно за ідєю, не люблю я цю псіхосєкту)
Banderlog
- Повідомлень: 3384
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
Профіль
