Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:54
klug написав: Sime написав:
виглядає не дуже активно народ розміщує депозити, хоча пропозиція досить цікава.
Тут же все дуже ізі:
- ізі можна влетіти на -30%;
- ізі можна отримати гемор з виведенням за 3 міс, бо ізя змінює тарифи на перекази.
От народ і не спішить морозити 50к у неадекватів.
ramzes4 написав:
В ПУМБе отобразилось сегодня около 9:30. Такая себе мгновенность.
Тут може ПУМБа гальмувати - вона щось не дуже миттєва.
Уявляете наскільки все погано в банку, якщо ніхто не бажає їм давати свої кошти))
Додано: Пон 18 сер, 2025 16:49
klug написав:
ізі можна влетіти на -30%;
як саме?
klug написав:
- ізі можна отримати гемор з виведенням за 3 міс, бо ізя змінює тарифи на перекази.
так, з виводом грошей там складно
Додано: Пон 18 сер, 2025 18:07
Sime написав: klug написав:
ізі можна влетіти на -30%;
як саме?
-30% від залишку коштів при розірвані ділових відносин з ініціативи банку.
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:05
lloydbanksua написав:
-30% від залишку коштів при розірвані ділових відносин з ініціативи банку.
Причому банка залишає собі купу приводів для такого розірвання, включно з поганими відгуками клієнта про банку та не достатньо шанобливим спілкування з підтримкою.
Додано: Пон 18 сер, 2025 23:07
lloydbanksua написав: Sime написав: klug написав:
ізі можна влетіти на -30%;
як саме?
-30% від залишку коштів при розірвані ділових відносин з ініціативи банку.
Гадаю, банка не зловживає цим пунктом, але повністю згоден що ризик є.
Додано: Сер 20 сер, 2025 08:35
Панове, підкажіть, як правильно активувати пластикову картку, замість тої, що банк пропонував перевипустити?
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:10
Sime написав:
Гадаю, банка не зловживає цим пунктом, але повністю згоден що ризик є.
Ще як зловживає. Почитайте форуми. Тому такий результат - дураків немає заносити гроши
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:58
arkavs написав: Sime написав:
Гадаю, банка не зловживає цим пунктом, але повністю згоден що ризик є.
Ще як зловживає. Почитайте форуми. Тому такий результат - дураків немає заносити гроши
Та хай несуть.У нас люди не лякані - "мені сказали що мене це не стосується, я ж звичайна людина".Кожен має відчути на власній шкурі.І то, до деяких з першого разу не доходить.
Додано: Сер 20 сер, 2025 10:46
1finanсier написав:
Панове, підкажіть, як правильно активувати пластикову картку, замість тої, що банк пропонував перевипустити?
Дзвінком на гарячку або через чат
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:12
wolt450 написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть, як правильно активувати пластикову картку, замість тої, що банк пропонував перевипустити?
Дзвінком на гарячку або через чат
Тобто отримав картку, нічого свмому не робити, а відразу з'вязуватись з підтримкою?
