Юнекс Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 сер, 2025 16:23
Charter написав: flysoulfly написав:
Charter написав:
На сайті банку написано, що платежі через додаток проводяться без комісії, а по факту за переказ з картки на картку беруть комісію 0,5%
внутрішньобанкові?
Ні, в інший банк.
р2р завжди були тута з коміс 0.5%. Причому ще і працюють через пень-колоду.
СЕПи нашару, анлім, тільки у робочі дні десь до 20:00
Amethyst
Повідомлень: 6635
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1317 раз.
Додано: Вів 05 сер, 2025 16:30
emeta написав:
Подскажите, как закрыть старую кредитку с 1% кешбека и открыть новую с 1,5%?
Какая последовательность? Лимит конечно не перенести?
см. viewtopic.php?p=5878658#p5878658
Ліміт по-новому отримувати, через повторний скорінг
Спробуйте спочатку відкрити нову кредитку. Не всім вдається отримати її навіть як дебетку. Частіше це виходить з 2..3 стусана сапорту через Вайбер.
Amethyst
Повідомлень: 6635
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1317 раз.
Додано: Чет 07 сер, 2025 15:50
Покупка овдп через дию с августа в этом банке уже невозможна?
Порт
Повідомлень: 1076
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:57
Amethyst написав: emeta написав:
Подскажите, как закрыть старую кредитку с 1% кешбека и открыть новую с 1,5%?
Какая последовательность? Лимит конечно не перенести?
см. viewtopic.php?p=5878658#p5878658
Ліміт по-новому отримувати, через повторний скорінг
Спробуйте спочатку відкрити нову кредитку. Не всім вдається отримати її навіть як дебетку. Частіше це виходить з 2..3 стусана сапорту через Вайбер.
А исключения кешбека по старой и новой кредитке одинаковые?
Непонятно зачем вообще два одинаковых продукта Юнексу
Или от старой потихоньку будут отказываться?
вопрос как действовать. Закрытие старой кредитки и отказ от кредлимита может банком быть воспринято с подозрением, как УБКИ понижает рейтинг если отказываешься сам от кредитки
А открывать новую с уже существующий старой кредиткой - лишняя нагрузка в рамках банка.
emeta
Повідомлень: 2906
З нами з: 19.03.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 239 раз.
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:52
flysoulfly написав: 1finanсier написав:
До речі про Сеп. Щойно пробував перевести, при вставленні рахунку в реквізити, пише в полі МФО (яке Юнекс сам заповнює) - банк не знайдено і не дає відправити. Різні рахунки пробував вставляти - одне й те саме.
Може останню цифру треба стерти і написати знов, Чи UA спочатку стерти...
Або
руками введіть ІВАN один раз й збережіть шаблон.
Та ні, там простіша проблема була - глючив таки додаток. Через декілька спроб і паругодин часу його попустило, і нормально потім все перевелось.
1finanсier
Повідомлень: 1076
З нами з: 02.09.19
Подякував: 373 раз.
Подякували: 71 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 06:54
Цікаво, чи пробував хтось через якийсь час повторно просити у банка кредитний ліміт по новій картці? Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.
Але чи можливо допроситися?
Искатель
Повідомлень: 6417
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 4873 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 07:02
Искатель написав:
Цікаво, чи пробував хтось через якийсь час повторно просити у банка кредитний ліміт по новій картці? Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.
Але чи можливо допроситися?
По новій карті навряд, як кажуть щомісяця автоматично переглядають. По старій з 1%,то 6 раз подавав запит,то нарешті надали 20к.
tarasum
Повідомлень: 721
З нами з: 16.10.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 34 раз.
Додано: Сер 20 сер, 2025 11:58
Искатель написав:
Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.
Только у Альянса классический грейс на 2-3 месяца, а у Юнекса общий - надо карту в ноль выводить в конце 2-го месяца от образования долга.
ramzes4
Повідомлень: 1171
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2540 раз.
Подякували: 316 раз.
