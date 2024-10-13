|
|
|
Ринок ОВДП
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:29
klug написав:
Тому, у Дніпра тут явно якась передова схема зі стрижки, а не "як у більшості банків"
Ага, якась дурня з цим КрДніпром. Треба виясняти, що там за кострубатий регламент (
4
1
1
10
Додано: Сер 20 сер, 2025 01:28
prodigy написав:
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table
аукціон сьогодні був другий раз поспіль невдалим
по гривні наторгували менше 2млрд при пропозиції 15млр
валютні- як гарячи пиріжки
заявок на 482млн, продали на 152,6 (дохідність 4,15%) (5 серпня 4,16%)
наступні валютні по 4,12%
А тут всі пишуть що валютні ОВДП нікому не потрібні. А виявляється вони потрібні не лише мені 😃
Додано: Сер 20 сер, 2025 08:06
asti написав:
Подскажите, кто-нибудь продавал ОВГЗ в Привате - если подать заявку на продажу до 13:00 когда зайдут деньги? Успею я погасить кредит в РД??
Якщо я правильно пам'ятаю, Приват приймає заявки на наступний день
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 08:35
ihorsic написав: prodigy написав:
https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table
аукціон сьогодні був другий раз поспіль невдалим
по гривні наторгували менше 2млрд при пропозиції 15млр
валютні- як гарячи пиріжки
заявок на 482млн, продали на 152,6 (дохідність 4,15%) (5 серпня 4,16%)
наступні валютні по 4,12%
А тут всі пишуть що валютні ОВДП нікому не потрібні. А виявляється вони потрібні не лише мені 😃
на кожний товар-свій покупець
1
4
2
Додано: Сер 20 сер, 2025 09:35
ukr0014959 написав: asti написав:
Подскажите, кто-нибудь продавал ОВГЗ в Привате - если подать заявку на продажу до 13:00 когда зайдут деньги? Успею я погасить кредит в РД??
Якщо я правильно пам'ятаю, Приват приймає заявки на наступний день
Та ні, приймає він їх коли завгодно, і навіть виконує день у день якщо заявку до 13:00 залишити. Питання було коли зайдуть кошти на картку))
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 10:26
asti написав: ukr0014959 написав: asti написав:
Подскажите, кто-нибудь продавал ОВГЗ в Привате - если подать заявку на продажу до 13:00 когда зайдут деньги? Успею я погасить кредит в РД??
Якщо я правильно пам'ятаю, Приват приймає заявки на наступний день
Та ні, приймає він їх коли завгодно, і навіть виконує день у день якщо заявку до 13:00 залишити. Питання було коли зайдуть кошти на картку))
Кошти виплачують у день виконання заявки. Подаєте сьогодні до 13.00, отримуєте кошти у другій половині дня. Можете продати 1 облігацію сьогодні і подивитись о котрій годині надійдуть гроші
1
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 10:36
Navegantes написав:
Можете продати 1 облігацію сьогодні і подивитись о котрій годині надійдуть гроші
А на продаж виконують теж тільки ОДНУ заявку в день, так як і на покупку?
4
1
1
10
Додано: Сер 20 сер, 2025 10:56
Amethyst Щодо тільки однієї заявки на купівлю - це точно?
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 11:07
Amethyst написав: Navegantes написав:
Можете продати 1 облігацію сьогодні і подивитись о котрій годині надійдуть гроші
А на продаж виконують теж тільки ОДНУ заявку в день, так як і на покупку?
Тільки одну? Вперше чую. Сьогодні купував, дві заявки - обидві виконані.
Щодо продажу, у лютому в один день три заявки на продаж було, без проблем
1
1
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:16
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: spiridonwot написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
У багатьох банків таке є, тому завжди при погашенні кидаю на декілька гривень більше, ніж потрібно.
И это правильный совет.
А в каких банках ещё такое есть?
Всіх зараз не згадаю, але окрім КрДніпро бачив ще копійчані списання у Сенса та МТБ "за користування кредитом". Райф, Приват начебто ні. Але щоб не тримати в голові поточні чи можливі зміни щодо цього питання, завтри тримаю на кредитці +пару гривень після погашення щоб не було потім "мучительно больно".
