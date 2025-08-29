0,5 КБ за пополнение в терминалах EasyPay это уже тухляк или я что-то протупил?
Галочка в КБ-изипей стоит, авторизацию прошел (зарегился по фин.№),пополнил.
КБ - нема.
В чем прикол?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 сер, 2025 21:30
0,5 КБ за пополнение в терминалах EasyPay это уже тухляк или я что-то протупил?
Галочка в КБ-изипей стоит, авторизацию прошел (зарегился по фин.№),пополнил.
КБ - нема.
В чем прикол?
Додано: Чет 28 сер, 2025 22:47
Додано: Чет 28 сер, 2025 23:04
Re: izibank
Додано: П'ят 29 сер, 2025 11:49
кредитку izi можна гасити в останній вихідний день? Як ось зараз буде, 31.08 - неділя?
Проблем не буде?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:12
ignorabimus всегда так гашусь, проблем пока не было. Только гасите с утра, желательно до 11-ти и сэпом
|