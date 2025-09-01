RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 355356357358

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
10
2- Погане. Некомпетентне.
17%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 06:40

  ВIВ написав:В акаунте товарища не могу найти депозит zanachka .
Прикрыли? Или туплю?

Раздел "Накопичення".
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:32

Re: izibank

  lloydbanksua написав:Раздел "Накопичення".

Да.
В нем цілі и депозити.
Жмем депозиты - так там только срочные (бегунок дает выбрать период от1 до 12 месяцев)
Не врублюсь :((
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 854
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:23

Re: izibank

ВIВ, він повинен відображатися в розділі "депозити" (перший серед відкритих депо). Цей депо відкривається одразу, як тільки ти становишся клієнтом банку. Якщо його немає, то звертайся до підтримки.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6360
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:25

  Howl написав:ВIВ, він повинен відображатися в розділі "депозити" (перший серед відкритих депо). Цей депо відкривається одразу, як тільки ти становишся клієнтом банку. Якщо його немає, то звертайся до підтримки.

На 2х акаунтах есть, на 2х других нету.
Чудеса.
Открыл цель, тоже самое только в профиль.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 854
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 11:57

Чогось не має обіцяних 2% кешбек на все в вересні за перевипуск картки. В когось є? Підтримка як завжди не відповідає на повідомлення
lara_08
 
Повідомлень: 991
З нами з: 05.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:31

lara_08
Є 2%. Вона автоматично включена, відображається над списком вибору кешбеків.
Amid
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 12.06.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:45

Re: izibank

Amid написав:lara_08
Є 2%. Вона автоматично включена, відображається над списком вибору кешбеків.
У меня ничего не отображается. Обычные 0,5% на все и выбор из трёх повышенных категорий.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 30.08.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:13

Теж автоматично 2%

  Кащей написав:
Amid написав:lara_08
Є 2%. Вона автоматично включена, відображається над списком вибору кешбеків.
У меня ничего не отображается. Обычные 0,5% на все и выбор из трёх повышенных категорий.

Теж автоматично 2%
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
 
