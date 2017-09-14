Додано: Пон 03 лис, 2025 14:29

Shaman написав: ............

оцей допис наочно показує......... ............оцей допис наочно показує.........

за сучасною трактовкою голодомор зробили комуняки, просто тому що були упирями.

Но в упирів була раціональна логіка. тоді зерно відбирали щоб продати в сша а з америки привозили обладнання та специ, які проводили індустріалізацію. Ціна індустріалізації страшна і її потрібно було цінити. Кожен мав знати для чого вона і чим за неї заплачено.

жертви України не співставні з жертвами інших частин срср.

оцей допис наочно показує, что вы чистый пропагандист уровня инструктора райкома по идеологии."ув'язнені воїнв УПА сиділи на таких же підставах, як й червноармійці в німецьких концтаборах" - верно. И на тих же підставах, что и немецкие солдаты в советских лагерях.И что из этого следует?"про Голодомор" я здесь почти ничего не писал. Но могу подтвердить, что "держава" сама зерно не ест. То, что люди погибали от голода, это преступление. Но правильно написалНасколько помню, в процентном отношении казахи пострадали больше. Поволжье трудно сравнивать.И есть разница, удержать село, в котором 200-300, пусть даже 1000 человек, и даже много таких отдельных сёл, и 3-млн. город. Разница в сложности.И при всех последующих многочисленных разоблачениях нетвоспоминания об "нквдистских заградотрядах", препятствовавших выходу ленинградцев из города.А вот пример немецких приказов об этом я привёл.Холод не голод. Тяжело, но пережить можно - теплее одеться, закутаться в одеяло, порубить на дрова деревья. От голода не спасёшься. И куда "держава буде евакуювати це населення"? В Польшу и Германию? И "це населення" это сколько миллионов? Или вы думаете, что проблемы могут быть только у Харькова и Запорожья?"де ваше пафосне обвинувачення Раші?" Мне надо каждый пост начинать с "Смерть Путину! Смерть оккупантам!"? Если бы я считал, что это хоть на день приблизит победу, я бы так и делал. Но, к сожалению, это не так. И сомневаюсь, что сегодня на форуме есть кто-то, кто не хотел бы такого. Так зачем впустую сотрясать воздух?И да, огромное спасибо, что вы кормите меня своими податками. Кормилец вы мой. Поклониться вам в ножки? Правда, мои дети и внуки точно так же будут позже кормить вас.Такой крупный экономист мог бы знать, что солидарная пенсионная система не исключительное достояние Украины и даже не её изобретение. И используется во многих странах. И очень неплохо работала, пока население росло. И далеко не все ваши податки идут на моё кормление.А об искажении вами истории уже писать надоело.