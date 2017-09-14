RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15657156581565915660
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:27

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: В итоге пошли на союз с Германией, прекрасно понимая, что это временно.

Всегда смешило єто лицемерие, состоявшийся, хоть и временно,союз советов с нацистами - вынужденная мера, а неудавшаяся попытка Бендеры посоюзничать с нацистами это от того что сами нацисты ... Л- логика.

Добре, давайте разом поміркуєм якої ідеології притримувалось оун (б)? Тільки не спішіть відповідати, ознайомтесь з текстами. Погугліть програмові засади української оун читати текст ви здивуєтесь, но знайти можно лиш пдф формат в гугла чомусь неоднозначне відношення :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3828
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:29

  Shaman написав:............
оцей допис наочно показує.........
оцей допис наочно показує, что вы чистый пропагандист уровня инструктора райкома по идеологии.
"ув'язнені воїнв УПА сиділи на таких же підставах, як й червноармійці в німецьких концтаборах" - верно. И на тих же підставах, что и немецкие солдаты в советских лагерях.
И что из этого следует?
"про Голодомор" я здесь почти ничего не писал. Но могу подтвердить, что "держава" сама зерно не ест. То, что люди погибали от голода, это преступление. Но правильно написал Banderlog
за сучасною трактовкою голодомор зробили комуняки, просто тому що були упирями.
Но в упирів була раціональна логіка. тоді зерно відбирали щоб продати в сша а з америки привозили обладнання та специ, які проводили індустріалізацію. Ціна індустріалізації страшна і її потрібно було цінити. Кожен мав знати для чого вона і чим за неї заплачено.

жертви України не співставні з жертвами інших частин срср.
Насколько помню, в процентном отношении казахи пострадали больше. Поволжье трудно сравнивать.
И есть разница, удержать село, в котором 200-300, пусть даже 1000 человек, и даже много таких отдельных сёл, и 3-млн. город. Разница в сложности.
И при всех последующих многочисленных разоблачениях нет ни одного воспоминания об "нквдистских заградотрядах", препятствовавших выходу ленинградцев из города.
А вот пример немецких приказов об этом я привёл.

Холод не голод. Тяжело, но пережить можно - теплее одеться, закутаться в одеяло, порубить на дрова деревья. От голода не спасёшься. И куда "держава буде евакуювати це населення"? В Польшу и Германию? И "це населення" это сколько миллионов? Или вы думаете, что проблемы могут быть только у Харькова и Запорожья?

"де ваше пафосне обвинувачення Раші?" Мне надо каждый пост начинать с "Смерть Путину! Смерть оккупантам!"? Если бы я считал, что это хоть на день приблизит победу, я бы так и делал. Но, к сожалению, это не так. И сомневаюсь, что сегодня на форуме есть кто-то, кто не хотел бы такого. Так зачем впустую сотрясать воздух?

И да, огромное спасибо, что вы кормите меня своими податками. Кормилец вы мой. Поклониться вам в ножки? Правда, мои дети и внуки точно так же будут позже кормить вас.
Такой крупный экономист мог бы знать, что солидарная пенсионная система не исключительное достояние Украины и даже не её изобретение. И используется во многих странах. И очень неплохо работала, пока население росло. И далеко не все ваши податки идут на моё кормление.

А об искажении вами истории уже писать надоело.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37214
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 14:46

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: В итоге пошли на союз с Германией, прекрасно понимая, что это временно.

Всегда смешило єто лицемерие, состоявшийся, хоть и временно,союз советов с нацистами - вынужденная мера, а неудавшаяся попытка Бендеры посоюзничать с нацистами это от того что сами нацисты ... Л- логика.

Всегда удивляло лицемерие - осуждение СССР как агрессора в 1939, захватившего часть Польши, и отсутствием даже мысли, что захваченные в результате агрессии земли надо бы отдать.
И никогда не слышал о желании Молдавии посоюзничать с нацистами. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37214
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15657156581565915660
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 147803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 339606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1028638
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10015)
03.11.2025 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.