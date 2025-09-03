RSS
Re: izibank

Доречі, вище були питання щодо проблем відносно активації перевипущеної картки лище через службу підтримки, з якою не можна зв'язатися. Мені вдалося активувати через додаток вибравши пункт в меню "сканувати картку". Після сканування, вводу цвц та підтвердження нова картка з'явилась в гаманці, замінивши стару.
