izibank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 вер, 2025 07:30
Доречі, вище були питання щодо проблем відносно активації перевипущеної картки лище через службу підтримки, з якою не можна зв'язатися. Мені вдалося активувати через додаток вибравши пункт в меню "сканувати картку". Після сканування, вводу цвц та підтвердження нова картка з'явилась в гаманці, замінивши стару.
Amid
- Повідомлень: 1850
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 355 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:20
У кого автовыбраны 2% КБ, вы тоже ничего не можете выбрать среди повышенных категорий? Какой-то изощрённый способ принудительно наградить.
Кащей
- Повідомлень: 1761
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 110 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:42
Автовибрані це шо, від партнерів? В партнерах автоматично вибрано все, покалацав по тваринам 5%, книгам 5%, все дає вибрать.
Water
- Повідомлень: 3341
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:21
Нет, автовыбраны - это 2% на все, которые обещали за перевыпуск карты в прошлом месяце.
Кащей
- Повідомлень: 1761
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 110 раз.
Профіль
