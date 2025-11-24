RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3054305530563057
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 10:51

Да здравствует самьій справедливьій суд

  2587715 написав:
  akurt написав:А Вам яка до того справа?
За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете.
Радію за процвітаючу турецьку економіку. Заздрю вам навіть.
  akurt написав:Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях.
Це не надовго
  akurt написав:Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000.
Цікаво скільки від тих 22000грн віднято податків, щоб мати таку пенсію?

До речі, самі турки з більшою охотою здають помешкання українцям ніж своїм туркам. А от українці чомусь туркам в Україні взагалі не хочуть нічого здавати. Як гадаєте чому?


Турка наказали за ЛАЙКИ чужим девушкам — местный суд посчитал это изменой.

Женщина решила развестись с ним, в том числе за лайки другим женщинам — по ее словам это подорвало доверие в отношениях, и суд признал это «формой измены».

https://news.tek.fm/news/441133
https://tengrinews.kz/curious/layki-foto-drugih-jenschin-ofitsialno-priznali-povodom-586289/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 10:54

  Water написав:
  Bolt написав:В не пишіть мені про електронні кабінети, які все спрощують. Щоб його створити, треба мати цифровий підпис. Знов геморой.

Виж вроді айтішник? В залежності від банку, там або ЦП робиться за 2 хвилини, або скан qr коду. Все це не відриваючи опу від стільця.

Упаси боже ІТ-шник.😏 То малий на нього пробує вчитись.Я колись на інженера-механіка вчився. Так, що складно для мене це все. Зрештою, то і так на дружину би довелось би вертати, в мене останній ОФ дохід роки чотири тому був.
Bolt
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:10

  flyman написав:Женщина решила развестись с ним, в том числе за лайки другим женщинам — по ее словам это подорвало доверие в отношениях, и суд признал это «формой измены».[/i]

Жадность фраера сгубила:
Женщина заявила, что муж унижал её, не давал денег и ставил лайки под фотографиями других женщин, нарушая обязательство супружеской верности.

Не жадничал бы, мог бы не только ласкать кого угодно, но и вторую жену завести.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 21697 раз.
 
Профіль
 
135
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:46

  akurt написав:Шикарна теорія.
На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.
Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.

Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.
Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»
Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),

Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.
Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,
Взяв в позбувся. Реально.

Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.
Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.

Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити
не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.
В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.

Гра в МММ з м2 а не бульбами тюльпанів.
А міг би зафіксувати прибуток та поїхати в теплі краї південно-східної Азії жити як "справжня біла людина", а не хомо-мульче-трабахо.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:05

Дуже добре, що Флайман вивчає досвід наших українців по створенню родини та створенню затишного житла для своє родини.
Правда, може виникнути питання: «А що ж це пан Флайман не поіхав «в теплі краї», щоби «жити як справжня біла людина», а спрямував все на світі саме в «МММ» різногівняного гатунку?»
Але відповідь є на поверхні, і це не «на бульбами тюльпанів», бо тюльпан виростає з цибулини.

Відповідь - в «хомо-мульче-трабахо».
Останній вираз - це викривлене від «Tengo mucho trabajo (Got a lot of work) - ну це не для всіх, це дійсно недосяжне…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11563
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:28

Від роботи коні дохнуть

  akurt написав:Дуже добре, що Флайман вивчає досвід наших українців по створенню родини та створенню затишного житла для своє родини.
Правда, може виникнути питання: «А що ж це пан Флайман не поіхав «в теплі краї», щоби «жити як справжня біла людина», а спрямував все на світі саме в «МММ» різногівняного гатунку?»
Але відповідь є на поверхні, і це не «на бульбами тюльпанів», бо тюльпан виростає з цибулини.

Відповідь - в «хомо-мульче-трабахо».
Останній вираз - це викривлене від «Tengo mucho trabajo (Got a lot of work) - ну це не для всіх, це дійсно недосяжне…


Mucho trabajo es malo para la salud. - Від роботи коні дохнуть.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 23:17

ваш КО

  BIGor написав:
  Сибарит написав:
  BIGor написав:Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк

А зачем переигрывать банк?
Цивилизованные люди заключают сделки по принципу win-win.
Да, банк на кредите заработает, но и заёмщик, если сравнивать с арендой, вполне может оказаться в выигрыше.
Когда мы хотим получить какие-то блага, мы позволяем заработать тому, кто их может предоставить.
Если придерживаться твердой позиции никому не дать заработать, придется жить в картонной коробке под мостом. Впрочем, и в этом случае заработает картонная фабрика 😁

Ви винайшли велосипед, вітаю. Масло масляне. Краще бути багатим чим бідним, краще іпотека за 2% ніж за 8%. Подавайтесь на Нобелівку.

краще іпотека за 8% при інфляції 12% чим за 2% при інфляції 3%,
ваш КО
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 00:52

  Bolt написав:
  rjkz написав:


А, ээттот.
Так он вроде как хендименит и мелкоконтракттит.
Я не знаю как в его эрии с этим, но когда я гостил с семьей в домах моих знакомых в НДж, то починил там кучу разных мелочей плюс установил Ю-шейпд оконный кондер. Для них, есессно, бесплатно.
Причем кое что смог им сделать из того, что им местные хэндимены сделать не смогли.
Они меня агитировали взять у них в городке дом (и я этот вариант несколько лет мониторил и обдумывал). Я им говорил, что мне не нравится полжизни проводить в дороге на работу (без траффика на такси там ехать где-то час 20 минут-полтора) и надо искать работу в их городке, а там с этим напряг или в Манхеттене (до Манхеттена без траффика минут 20-30, но еще по нему). Ну и без траффика - это не про НЙ.
Они мне говорят "Вот смотри, мы если вызываем хэндимена, то как правило его надо ждать недели 2-3. Если он приехал и что-то очень быстро сделал, то это минимум 150 долларов. Но если что-то на несколько часов, то долларов 500. На наши городки (я писал когда-то их названия) нормальных 4 хэндимена, и у них расписаны заказы на недели вперед. Тут живут люди, которые умеют делать деньги, но ничего не умеют делать руками. И не хотят уметь. Поэтому хэндимены тут не стесняются."
В моей эрии много иммигрантов, готовых хэндименить.
Один знакомый пробовал, через апп, за выезд и установку оконного кондиционера ему заплатили 30 или 40 долларов. С ездой это заняло часа 2.
То есть совсем грустно.
Хотя есть и в этой эрии знакомый хэндимен, не знаю сколько он берет, но в США (с ЗУ) уже по второй (10 лет каждая) гринке. Английского нет совсем.
Большую часть времени на рыбалке. Но на 1 бдрм себе заработал. Работает только на существующую клиентуру.
Так что вон тот росиянец, которого ты смотрел, просто не доработал.

В смысле НьюЙорке?! Ну так он привёз с собой 60 к$, за год их пропал и вернулся в рашка, где у него строительный бизнес. С хендименством у него не пошло, бывало за пару дней одну тумбочку за 60$ собирал. А у этого чувака жена с ребёнком, он арендует хату и, попутно, по 5-6кг в месяц скирдует на первый взнос. На хендименством и убер такси. Хотя в этих двух бизнесах офигенная конкуренция.


Наверное, ты не совсем понимаешь что произошло.
Смотри.
Для того, чтобы работать хэндименом (не только, но раз уж про это речь), есть 3 пути заполучения клиентов.
1. Через рекламу. Я видел множество объявлений на столбах, куча визиток в почтовом ящике, и тп. Кто клюнет на такую рекламу? Наверное, пожилой человек, который не пользуется Интернетом, ходит пешком и тп. НЕ очень денежный мешок. Но, это не худший вариант. Проблема в том, что выхлоп от такого маркетинга практически нулевой.
2. Есть аппы, которые по схеме Убера работают. Беда в том, что как никого не парит квалификация или персоналии водителя Убера так и никого не парит кто придет и соберет тумбочку. Цена! Как правило это разовые клиенты, которые не имеют большой необходимости и опыта найма хэндименов. И не очень денежные.
Но это более молодое поколение.
3. Это уже клондайк для хэндименов. Существующие постоянные клиенты и клиенты по рекомендациям. Там вопрос цены не первостепенный. Важно, чтобы хэндимен был профессионалом, пуктуальным, аккуратным и подстраивался под график клиента.
Никто не хочет чтобы в доме за несколько млн что-то ремонтировал случайный человек. Никто не будет менять свой график ради того, чтобы остаться дома, потому что какой-то чувак должен подъехать прицепить полочку. Никто не потерпит, если человек запланировал себе что к нему придет хэндимент и тот не пришел или пришел с существенным опозданием или очень долго делает пустяковую работу. Для такого рода клиентов - это очень дорогая роскошь терять деньги.
Зато заплатить, скажем, 300 долларов там где апп поставит ценник в 40 долларов (и 40% заберет себе) -не вопрос. Очень знакомым хэндименам могут оставить и ключи, чтобы он сделал свою работу.

Вот к п3 и надо было идти ньюйоркеру. Это путь неблизкий - годы, пока сформируется этот пул постоянных клиентов. Богатых клиентов, не крохоборов.
А прос.рать можно и 60 и 600 куе. На что мозгов хватит.
Кто-то приезжает в США с несколькими сотнями долларов и выгребает, кто-то с сотнями тысяч и фейлит.
Я был в НДж в доме местного хэндимена. Там правда жена большой человек в всемирноизвестной финкомпании. Мне было сказано, что все в этом доме было сделано этим хэндименом. Но только пару месяцев назад я узнал, что этот хэндимен как свой инвестмент имеет еще пару домов в этом городке под рент.
А вот это уже врядли зависело от жены. И заработать хэндименством на 2 дома в Берген каунти - дорогого стоит.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18081
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8807 раз.
Подякували: 5541 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
  #<1 ... 3054305530563057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.