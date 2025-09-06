|
Додано: Сер 03 вер, 2025 07:30
Re: izibank
Доречі, вище були питання щодо проблем відносно активації перевипущеної картки лище через службу підтримки, з якою не можна зв'язатися. Мені вдалося активувати через додаток вибравши пункт в меню "сканувати картку". Після сканування, вводу цвц та підтвердження нова картка з'явилась в гаманці, замінивши стару.
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:20
Re: izibank
У кого автовыбраны 2% КБ, вы тоже ничего не можете выбрать среди повышенных категорий? Какой-то изощрённый способ принудительно наградить.
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:42
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:21
Нет, автовыбраны - это 2% на все, которые обещали за перевыпуск карты в прошлом месяце. И в итоге оставили без возможности выбрать повышенные 5%-ные категории, которые как раз в этом месяце бы пригодились.
Додано: Суб 06 вер, 2025 11:42
Re: izibank
Ізя новий договір прислав про зміну ставки по кредитному ліміту.72%, по факту більше 100%.Оце думаю підписувати чи ну його?З однієї сторони ніколи з пільгового періоду не виходив і не збираюся.З іншої - той проблемний ізя в принципі ніби як і не потрібен мені.Тим більш по таким ставкам(напевно одна з найбільших).
Якась користь від ізі ще є взагалі?
Додано: Суб 06 вер, 2025 11:49
Re: izibank
Иногда бывают категории кешбека, которых нет у остальных.
Больше не вижу смысла в изе.
Жаль, хороший банк был. Все испортил своими 20%
