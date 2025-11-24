RSS
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 10:51

Да здравствует самьій справедливьій суд

  2587715 написав:
  akurt написав:А Вам яка до того справа?
За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете.
Радію за процвітаючу турецьку економіку. Заздрю вам навіть.
  akurt написав:Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях.
Це не надовго
  akurt написав:Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000.
Цікаво скільки від тих 22000грн віднято податків, щоб мати таку пенсію?

До речі, самі турки з більшою охотою здають помешкання українцям ніж своїм туркам. А от українці чомусь туркам в Україні взагалі не хочуть нічого здавати. Як гадаєте чому?


Турка наказали за ЛАЙКИ чужим девушкам — местный суд посчитал это изменой.

Женщина решила развестись с ним, в том числе за лайки другим женщинам — по ее словам это подорвало доверие в отношениях, и суд признал это «формой измены».

https://news.tek.fm/news/441133
https://tengrinews.kz/curious/layki-foto-drugih-jenschin-ofitsialno-priznali-povodom-586289/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 10:54

  Water написав:
  Bolt написав:В не пишіть мені про електронні кабінети, які все спрощують. Щоб його створити, треба мати цифровий підпис. Знов геморой.

Виж вроді айтішник? В залежності від банку, там або ЦП робиться за 2 хвилини, або скан qr коду. Все це не відриваючи опу від стільця.

Упаси боже ІТ-шник.😏 То малий на нього пробує вчитись.Я колись на інженера-механіка вчився. Так, що складно для мене це все. Зрештою, то і так на дружину би довелось би вертати, в мене останній ОФ дохід роки чотири тому був.
Bolt
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:10

  flyman написав:Женщина решила развестись с ним, в том числе за лайки другим женщинам — по ее словам это подорвало доверие в отношениях, и суд признал это «формой измены».[/i]

Жадность фраера сгубила:
Женщина заявила, что муж унижал её, не давал денег и ставил лайки под фотографиями других женщин, нарушая обязательство супружеской верности.

Не жадничал бы, мог бы не только ласкать кого угодно, но и вторую жену завести.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6504 раз.
Подякували: 21697 раз.
 
Профіль
 
135
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 11:46

  akurt написав:Шикарна теорія.
На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.
Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.

Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.
Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»
Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),

Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.
Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,
Взяв в позбувся. Реально.

Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.
Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.

Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити
не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.
В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.

Гра в МММ з м2 а не бульбами тюльпанів.
А міг би зафіксувати прибуток та поїхати в теплі краї південно-східної Азії жити як "справжня біла людина", а не хомо-мульче-трабахо.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 14:05

Дуже добре, що Флайман вивчає досвід наших українців по створенню родини та створенню затишного житла для своє родини.
Правда, може виникнути питання: «А що ж це пан Флайман не поіхав «в теплі краї», щоби «жити як справжня біла людина», а спрямував все на світі саме в «МММ» різногівняного гатунку?»
Але відповідь є на поверхні, і це не «на бульбами тюльпанів», бо тюльпан виростає з цибулини.

Відповідь - в «хомо-мульче-трабахо».
Останній вираз - це викривлене від «Tengo mucho trabajo (Got a lot of work) - ну це не для всіх, це дійсно недосяжне…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11563
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:28

Від роботи коні дохнуть

  akurt написав:Дуже добре, що Флайман вивчає досвід наших українців по створенню родини та створенню затишного житла для своє родини.
Правда, може виникнути питання: «А що ж це пан Флайман не поіхав «в теплі краї», щоби «жити як справжня біла людина», а спрямував все на світі саме в «МММ» різногівняного гатунку?»
Але відповідь є на поверхні, і це не «на бульбами тюльпанів», бо тюльпан виростає з цибулини.

Відповідь - в «хомо-мульче-трабахо».
Останній вираз - це викривлене від «Tengo mucho trabajo (Got a lot of work) - ну це не для всіх, це дійсно недосяжне…


Mucho trabajo es malo para la salud. - Від роботи коні дохнуть.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 23:17

ваш КО

  BIGor написав:
  Сибарит написав:
  BIGor написав:Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк

А зачем переигрывать банк?
Цивилизованные люди заключают сделки по принципу win-win.
Да, банк на кредите заработает, но и заёмщик, если сравнивать с арендой, вполне может оказаться в выигрыше.
Когда мы хотим получить какие-то блага, мы позволяем заработать тому, кто их может предоставить.
Если придерживаться твердой позиции никому не дать заработать, придется жить в картонной коробке под мостом. Впрочем, и в этом случае заработает картонная фабрика 😁

Ви винайшли велосипед, вітаю. Масло масляне. Краще бути багатим чим бідним, краще іпотека за 2% ніж за 8%. Подавайтесь на Нобелівку.

краще іпотека за 8% при інфляції 12% чим за 2% при інфляції 3%,
ваш КО
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
