Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 356357358359

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
10
2- Погане. Некомпетентне.
17%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 07:30

Re: izibank

Доречі, вище були питання щодо проблем відносно активації перевипущеної картки лище через службу підтримки, з якою не можна зв'язатися. Мені вдалося активувати через додаток вибравши пункт в меню "сканувати картку". Після сканування, вводу цвц та підтвердження нова картка з'явилась в гаманці, замінивши стару.
Amid
 
Повідомлень: 1850
З нами з: 12.06.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:20

Re: izibank

У кого автовыбраны 2% КБ, вы тоже ничего не можете выбрать среди повышенных категорий? Какой-то изощрённый способ принудительно наградить.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 30.08.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:42

  Кащей написав:У кого автовыбраны 2% КБ, вы тоже ничего не можете выбрать среди повышенных категорий? Какой-то изощрённый способ принудительно наградить.

Автовибрані це шо, від партнерів? В партнерах автоматично вибрано все, покалацав по тваринам 5%, книгам 5%, все дає вибрать.
Water
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:21

  Water написав:
  Кащей написав:У кого автовыбраны 2% КБ, вы тоже ничего не можете выбрать среди повышенных категорий? Какой-то изощрённый способ принудительно наградить.

Автовибрані це шо, від партнерів? В партнерах автоматично вибрано все, покалацав по тваринам 5%, книгам 5%, все дає вибрать.

Нет, автовыбраны - это 2% на все, которые обещали за перевыпуск карты в прошлом месяце. И в итоге оставили без возможности выбрать повышенные 5%-ные категории, которые как раз в этом месяце бы пригодились.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 30.08.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:42

Re: izibank

Ізя новий договір прислав про зміну ставки по кредитному ліміту.72%, по факту більше 100%.Оце думаю підписувати чи ну його?З однієї сторони ніколи з пільгового періоду не виходив і не збираюся.З іншої - той проблемний ізя в принципі ніби як і не потрібен мені.Тим більш по таким ставкам(напевно одна з найбільших).

Якась користь від ізі ще є взагалі?
посетитель
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 11:49

Re: izibank

Иногда бывают категории кешбека, которых нет у остальных.
Больше не вижу смысла в изе.
Жаль, хороший банк был. Все испортил своими 20%
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 585
З нами з: 11.06.15
Подякував: 865 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:09

Re: Сертификат СільПо

Панове, може в кого є досвід - щоб отримати акційнмй сертифікат Сільпо, висточить депо на 3 міс. Чи потрібно на 4 відкривати. Бо там цікаво так написано "від 3+"
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 02.09.19
Подякував: 376 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 18:10

1finanсier
в прошлый раз 3 мес. хватило
demichh
 
Повідомлень: 3026
З нами з: 09.12.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
 
1
