Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 вер, 2025 22:40
Re: izibank
Додано: Нед 14 вер, 2025 10:06
Re: izibank
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:44
Підкажіть, як тепер працюють вихідні P2P та IBAN платежі з банку (я про введені з вересня комісії)?
Ніби пару платежів IBAN зробив (до 10000), ніяких комісій не побачив.
Додано: Суб 20 вер, 2025 22:11
Re: izibank
ignorabimus, всё как в тарифах указано, что IBAN бесплатный, если сумма платежа меньше 10к ₴ и это первые 20к ₴ в календарный месяц. Комиссию рисует при попытке сделать платёж.
Додано: Чет 25 вер, 2025 09:20
Re: izibank
Хтось нещодавно відкривав депозит для отримання сертифіката Сільпо? Ще є в наявності, якщо відкрити?
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:57
