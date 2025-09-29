|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:53
Видає помилку при спробі виведення кешбека. Що це може бути? Телефон перезавантажував))
l_e_x
- Повідомлень: 166
- З нами з: 04.07.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 28 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор