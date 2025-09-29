|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:53
Видає помилку при спробі виведення кешбека. Що це може бути? Телефон перезавантажував))
l_e_x
Додано: Пон 29 вер, 2025 13:03
l_e_x А додаток перевстановлювали?
Вадимка
Додано: Пон 29 вер, 2025 13:24
l_e_x написав:
Видає помилку при спробі виведення кешбека. Що це може бути? Телефон перезавантажував))
Зв'язався з підтримкою - все поправили
l_e_x
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:36
WallNutPen
А актуализация висит с выходных - хвильку ми перевиряемо пидпис...
В общем банк на полку пока.
ВIВ
