Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
10
2- Погане. Некомпетентне.
17%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
6
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 11:53

Re: izibank

Видає помилку при спробі виведення кешбека. Що це може бути? Телефон перезавантажував))
l_e_x
 
Повідомлень: 167
З нами з: 04.07.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:03

l_e_x А додаток перевстановлювали?
Вадимка
 
Повідомлень: 467
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:24

  l_e_x написав:Видає помилку при спробі виведення кешбека. Що це може бути? Телефон перезавантажував))

Зв'язався з підтримкою - все поправили
l_e_x
 
Повідомлень: 167
З нами з: 04.07.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 20:36

WallNutPen
А актуализация висит с выходных - хвильку ми перевиряемо пидпис...
В общем банк на полку пока.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 09:43

ВIВ
Еще в копилку опыта в ИЗИ.
Процесс актуализации висит с выходных на "перевиряемо пидпис".
Снять что-то с депозита чтоб загасит кредитную карту не дает -"ой щось пишло не так"
Поддержка с выходных не реагирует.
Можно гасить кредит со сторонних карт только.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 10:10

Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%
В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.
У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4969
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
 
